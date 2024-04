Legyen a költészet mindenkié!

1964 óta egyik legkiválóbb költőnk, József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. A jeles évforduló alkalmából számos kulturális programmal – köztük előadásokkal, versmaratonokkal, versenyekkel – emlékezünk meg a magyar líra kifejezőerejéről. Emellett a legkiemelkedőbb alkotókat, műveiket, valamint a magyar nyelv szépségét is ünnepeljük ezen a napon.

Sárközi Richárd A magyar költészet napja alkalmából rendezett rendezvényen Fotó: Havran Zoltán

Az Akvárium Klub közönségének Izsó Zita költő, műfordító, Sárközi Richárd (dislexikon) slam poetry író és előadó, valamint a folk és jazz zenében egyaránt otthonosan mozgó JaMese zenekar tagjai adtak ízelítőt abból, hogy az egyes művészeti ágak miként lelnek egymásra egy-egy előadás során, és hogy hogyan hat a klasszikus költői hagyomány a kortárs lírára.

A műfaj legrégebbi alkotásai – gondoljunk csak Tinódi Lantos Sebestyénre, vagy az egykori trubadúrokra – szintén élő varázsukkal szólították meg az embereket. Akkoriban a művek szövegét papírra vetés helyett mondták vagy énekelték, mozdulatokkal megjeleníthették, sőt zenével, olykor tánccal is kiegészítették. Nem meglepő tehát, hogy ma is nagy sikere van – különösen a fiatalabb generációk körében – a pillanat művészeteként, élőben megszólaló, rögtönzött verseknek, a slam poetry műfajának. Ebből nyújtott ízelítőt a közönségnek Sárközi Richárd, aki más művei mellett előadott egy verscsokrot is, amelyben testünk mindennapi működésének elengedhetetlen részét fogalmazta meg a legismertebb magyar költők stílusában. Izsó Zita költő, műfordító műveit a szerző előadásában meghallgatva a szabadversek különleges világába csöppenhetett a közönség, míg a verslábak a népzenét és a jazz stílusjegyeit ötvöző dallamok ritmusára, a JaMese zenekar közreműködésével perdültek táncra.

Izsó Zita saját verseiből olvasott fel a közönségnek. Fotó: Havran Zoltán

A nemzeti lottótársaság célja ezzel a rendezvénnyel a szervezők elmondása szerint az volt, hogy minél szélesebb közönségréteget szólítsanak meg a kultúra nyújtotta élményekkel, illetve hogy minél többen megtapasztalhassák a költészet sokszínűségét, a versirodalom mérhetetlen gazdagságát. Mindezeken az élményeken keresztül pedig minél többen váljanak aktív versolvasókká, sőt, akár maguk is megpróbálkozzanak érzelmeik és gondolataik verssorokba öntésével.