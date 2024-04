Rita Ora ismét hazánkban lép fel

Az idei Campusfesztivál első nemzetközi neveit februárban jelentették be: Debrecenbe érkezik többek között a Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, a Mando Diao, a Danko Jones, Gayle és a trinidadi reggae-dancehall énekesnő, Queen Omega is. A hazai előadók közül ott lesz a Nagyerdőben Azahriah, Majka, a Tankcsapda, ByeAlex és a Slepp, Rúzsa Magdi, de számos más fellépője is lesz a fesztiválnak.

Az idei Campuson a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem által közösen szervezett Egyetemi európai játékok záróünnepségét a rendezvény nyitónapján, a fesztivál területén tartják. Július 24-én válnak nyilvánossá a felsőoktatási ponthatárok, így az országos Pont Ott Partik központi helyszíne is a debreceni Campusfesztivál lesz.