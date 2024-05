Június 3-tól főszerepet kap Bach zenéje

Az idei műsor összeállításának fontos apropója volt, hogy alapításának 120. évfordulóját ünnepli a Lutheránia Ének- és Zenekar, így a zárókoncerten Luther Márton éneke is felhangzik majd: „Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk…”

A szervező Bach Társaság működésének egyik alapelve, hogy a barokk kori zeneszerző gyakrabban hallható remekművei mellett a ritkán játszott kompozíciók is szerepeljenek hangversenyeken. 1990 óta erre alkalmat kínál a Budapesti Bach-hét a Deák téri evangélikus templomban.

Kamp Salamon Kossuth-díjas karnagy a Budapesti Bach-hét alapítójaként és művészeti vezetőjeként évről évre olyan előadókat hív a rendezvénysorozatra, akik a legmagasabb színvonalon szólaltatják meg Johann Sebastian Bach muzsikáját.

Kitűnő hazai művészek mellett szerepelt már az eseményen Helmuth Rilling Bach-tudós vagy Martin Petzoldt professzor, aki hosszú éveken át töltötte be a Neue Bach-Gesellschaft elnöki tisztét. Számos külföldi szólista ellátogatott már az eseményre az elmúlt évtizedekben, többek között Johann Sonnleitner, Zsigmondy Dénes Németországból, Jacques Ogg és Gustav Leonhardt.

– A Bach-hét szervezésében kezdettől fogva legfőbb segítségem a kiváló magyar csembalóművész, Dobozy Borbála – mondta Kamp Salamon. – Orgonaesttel indul a rendezvénysorozat: Virágh András Gábor, generációjának egyik legfoglalkoztatottabb zeneszerzője és orgonaművésze műsorának gerincét három prelúdium és fúga alkotja. Az elsőként megszólaló C-dúr prelúdium és fúga keletkezéstörténete extrém módon komplikált, és a mai napig kétséget kizáróan nem tisztázott, hiszen a műnek nem kevesebb, mint hat különböző változatát ismerjük. Az a-moll prelúdium különlegessége, hogy a kezdőmotívumot konzekvensen végig megtartja, ennek következtében e típus legkoncentráltabb tétele jön létre. Bach olyan harmóniai modellbázisra építi a fúga témáját, ami gyakran előfordul a Vivaldi-koncertek ritornelljeiben – visszatérő szakaszaiban. A műsorban ezután felhangzó d-moll concerto (Vivaldi nyomán) című darab logikusan és szépen kapcsolódik az előzményekhez. Virágh András Gábor Orgonaestje június 3-án, hétfőn 19 órakor kezdődik a Deák téri evangélikus templomban.

Kamp Salamon a június 4-i Kamaraestről elmondta: kedden 19 órától Krommer Lúcia játszik viola da gambán, és Dobozy Borbála csembalóművésznek köszönhetően megszólal a ritkán hallható Négy duett is. Különleges hangversenynek ígérkezik a szerdai Kamaraest is, amelyen fuvolaáriákat hallhatunk majd Bach kantátáiból. Június 5-én Mészáros Péter tenorista énekel majd, Csalog Benedek barokk fuvolán játszik, Lachegyi Anna viola da gambán, Schallinger-Foidl Artúr pedig orgonán. Borsányi Márton Csembalóestjén pedig két – Vivaldi nyomán készült – concerto és két szvit is szerepel június 6-án, csütörtökön este hét órától.

Banda Ádám június 7-i Hegedűestje egy sorozat záróalkalma lesz, amelynek keretében a fiatal és tehetséges művész Bach valamennyi, szólóhegedűre írt három szonátáját és három partitáját megszólaltja majd. Június 8-án Fülep Márk és Bene Róza ad koncertet, amelyen elhangzik majd a három, fuvolára és csembalóra írt szonáta mellett az a-moll partita és az a-moll fantázia és fúga csembalóra. A Bach-hét zárókoncertjét 2024. június 9-én, vasárnap 19 órakor tartják a Deák téri evangélikus templomban.