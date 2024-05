Több volt mint magyar Bud Spencer – Ma lenne 82 éves Bujtor István

Az 1942. május 5-én született Bujtor István ma lenne 82 éves, életét és karrierjét a mai napig legendák kísérik, a hazai filmek rajongói között pedig aligha találunk olyat, akinek nincs a legnagyobb kedvencei között legalább az egyik filmje. A magyar Bud Spencerként is emlegetett színészóriásra nem véletlenül került ez a jelző, hiszen amellett, hogy jó kapcsolatot ápolt olasz kollégájával, ő volt a magyar szinkronhangja, ráadásul külsőre is eltéveszthetetlen a hasonlóság közöttük. Mint azt Bujtor a halála előtt elmesélte, az Ötvös Csöpi-filmekhez is maga Bud Spencer adta neki az ötletet: bunyó, pofonok, humor, semmi vér – a recept működött, az ötletből film, a filmből örök klasszikus lett.

Bujtor István Ötvös Csöpi szerepében. Forrás: YouTube/NFI

Bár a köztudatban tényleg így él a neve, Bujtor színes munkásságát tekintve sokkal több volt, mint egyszerűen „a magyar Bud Spencer”. Több mint negyven éven át tartó karrierje alatt megszámlálhatatlan filmben és televíziós sorozatban játszott, a képernyő mellett a színház sem volt számára ismeretlen terep. A színészet és szinkronszereplések mellett rendezői, forgatókönyvírói és produceri tevékenysége is jelentős.

Halála után rögtön létrejött a róla elnevezett filmes fesztivál, amit idén már 14. alkalommal rendeznek meg, idén első alkalommal Keszthelyen. A 2022-ig Balatonszemesen megtartott rendezvény bár tavaly elmaradt, most újult erővel folytatódik friss programmal, széles filmes kínálattal, koncertekkel, retro utcabállal, veteránautós találkozóval, kaszkadőrbemutatóval, családi programokkal – természetesen magát Bujtor Istvánt is megelevenítve az ismert akció-vígjátékokkal, közönségtalálkozókkal, emlékkiállítással és Csöpi-féle ételekkel.

A fesztivál versenyfilmes programjában induló filmes alkotók és alkotóközösségek, produceri irodák ismét versenybe szállhatnak a Bujtor István-díjért is. Ide külön kategóriában várják az elmúlt két évben készült játékfilmeket, dokumentum- és ismeretterjesztő alkotásokat, animációs filmeket és versfilmeket.

Az átfogó seregszemle célja Bujtor István szellemi örökségének folytatása. A rangos díj mellett a játékfilm kategória nyertesének következő filmje elkészítését az Origo Studios rendkívüli kedvezménnyel segíti.

Bujtor István életpályájára erős hatással volt családi környezete és felmenői. Frenreisz vezetéknévvel született, ami sokak számára ismerősen csenghet, hiszen öccse a szintén legendás, Kossuth-díjas rockzenész, a Skorpióból és az LGT-ből ismert Frenreisz Károly, édesanyja pedig a Gundel étterem egykori tulajdonosa, Gundel Károly legidősebb gyermeke. A nevét első filmes szerepe után változtatta meg Máriássy Félix rendező javaslatára (akinek Karambol című filmjében másodéves egyetemistaként szerepelt), ekkor vette fel anyai nagyanyja után a Bujtor nevet.

2009 júliusában váratlanul rosszul lett, ezért a veszprémi kórházba szállították, ahol mesterséges kómában tartották. Szeptember végén Budapestre vitték, ahol egy nappal később elhunyt.

Október elsején temették el Balatonszemesen, négy évvel később, 2013-ban pedig Balatonfüreden avatták fel egész alakos szobrát. Betegségének körülményei a mai napig nem tisztázottak, sok ellentmondó információ keringett róla egy időben, melyeket családja több ízben cáfolt. A hivatalos jelentés szerint tüdőembólia, keringési és légzési elégtelenség okozta a művész halálát.