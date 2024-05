Érzékeny párhuzam a növény és az ember kapcsolata között Enyedi Ildikó új filmjében

Mint kiadott közleményükben írják, Enyedi Ildikó most készülő szerzői alkotása érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. A Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

A film egyik fontos szereplője az idei Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai, akit a hazai közönség is jól ismer Wong Kar-Wai filmjeiből. A Szerelemre hangolva című filmben nyújtott alakításáért megkapta a Legjobb Színésznek járó díjat. Mellette olyan, nemzetközileg is ismert színművészeket láthatunk majd a vásznon, mint Luna Wedler, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock, Martin Wuttke és A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux.

A német–francia–magyar koprodukcióban, az NFI támogatásával készülő alkotás a tervek szerint jövő év második felében kerül Európa szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet forgalmazza majd. A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a VFX Supervisor Klingl Béla. A producerek Reinhard Brundig, Nicholas Elghozi és Mécs Mónika. A film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készül. A film teljes költségvetése 10,5 millió euró.