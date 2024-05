A Petőfi-szülőház és -emlékmúzeum nyerte el az Év emlékhelye díjat

Dunai Mónika elmondta: az Év emlékhelye díjat ezúttal is, mint minden évben, az az emlékhely kapja, amely az utóbbi években az emlékhelyet és a hozzá fűződő nemzeti kulturális értékeket újszerű módon, akár mások számára is alkalmazhatóan mutatja be, illetve olyan programsorozatot szervez, amely az emlékhelyet a fiatalok körében is népszerűsíti, valamint másokkal összefogva, közös szervezésben valósítja meg azokat.