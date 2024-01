Tóth Dávid szobrászművész alkotásának ünnepélyes leleplezése a Petőfi-szilveszter keretében zajlott, december 31-én délután. A kültéri szobrot Feledy Balázs művészettörténész méltatta. A megemlékezésen közreműködött Török Máté verséneklő előadóművész, a Misztrál Együttes alapító tagja, majd Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere mondta el köszöntőbeszédét. A város első embere felidézte egy évvel ezelőtti fogadalmát, amikor egy új Petőfi-szobor állítására tett ígéretet –Petőfi ércbe álmodott alakja ugyanolyan állandóságot képvisel majd, mint a szülőház. Ez az új szemléletű, jelen ízlésünknek megfelelő zsánerszobor emberöltők múltán is áll majd és emlékeztetni fog arra, hogy Petőfi Sándor emléke nem múló érték Kiskőrösön – mondta a polgármester.

Tóth Dávid és a készülő Petőfi-zsánerszobor. Fotó: Török Máté

A Petőfi-zsánerszobor a szülőház előtt

Az új köztéri bronzszobor felállításának célja az volt, hogy a látogatók és a város lakossága is megpihenhessen a költőóriás mellett. Egy ilyen típusú zsánerszobor népszerű napjainkban, hiszen arra is alkalmas, hogy általa közös fénykép készüljön Petőfivel. A szobor elkészítésére az önkormányzat meghívásos pályázati eljáráson két elismert művészt kért fel, Lelkes Márk és Tóth Dávid szobrászművészeket, végül az utóbbi elképzelése nyerte el a városatyák tetszését, aki egy lúdtollon ülve helyezte el Petőfi Sándort. Ez szimbolikusan a költő életére, az író, gondolkodó emberre utal.

Tóth Dávid beszélgetésünk során a kompozíció kialakulásának folyamatába is beavatott.

Lépésről lépésre fejlődő gondolkodás volt, amely folyamatosan alakult és változott. Először arra gondoltam, hogy egy parasztlócára ültetem a költőt, de ezt elvetettem. Rájöttem arra is, hogy a szülőháznak Kiskőrösön prioritása van, tehát csak olyan szobrot tehetek elé, ami nem vesz el az épület jelentőségéből sem látványban, sem eszmeileg. Végül Petőfit mint író, gondolkodó embert kezdtem szemlélni és így jött a toll ötlete, mert számos ábrázoláson azt tart a kezében Petőfi. Én kivettem a kezéből, és ráültettem

– mondta a szobrászművész. Arról is beszélt, hogy át kellett gondolnia, milyen magas legyen a szobor, hogyan tudja megoldani, hogy a toll valóban tollnak nézzen ki és rá is tudja ültetni Petőfit, statikailag hány ponton és hogy tudja megtámasztani. Ahhoz, hogy valóban működjön az elképzelése, meg kellett terveznie a legapróbb technikai részleteket is. Egy stilizált papírlap szolgál alátámasztásul, amire a Szabadság, szerelem című vers került a kötő kézírásával. Ez egyben talapzat is. Az alkotó nagyon örült, amikor megtudta, az ő elképzelése lett a nyertes, de nagyon kevés időt kapott a munkára, ezért meg is ijedt, hogy tudja elkészíteni határidőre.

Egy ilyen bonyolult szobor megalkotásához a két és fél hónap nagyon rövid idő volt, ehhez nagyjából hat hónap lett volna elegendő

– mondta a szobrász, majd kiemelte, hogy többen segítették a szobor elkészítését, mások mellett Végh Gyula Őz a bronzöntésért, Gill Viktor a kőfaragásért, a talapzat elkészítéséért felelt. Török Máté végigkísérte a folyamatot fantasztikus fotóival, és az ünnepségen feltette az i-re a pontot gyönyörű énekével. Török Máté előadóművész egyébként közösségi oldalán is megosztotta a szobor elkészítésének folyamatát: „Az esztendő utolsó hónapjaiban készült Tóth Dávid szobrászművész barátom Petőfi-szobra Kiskőrösre, amit a mai napon avatnak, avatunk a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum előtt.

Számtalan alkalommal jártam fotózni a műterembe, hogy a készülés fokozatait megörökítsem. Érdekes sorozat állt össze ezekből a képekből, s egy újabb Petőfi-karakter alakult a szemünk előtt a Petőfi-emlékév utolsó időszakában.

A szobor elszállítása előtt a verőcei műteremben leültem mellé elénekelni az egyik versét.”

2023 utolsó napján az ünnepségen Domonyi László polgármester serleggel a kezében a következőket fogadta meg az új évre: „Petőfi Sándor halálának és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezünk a múzeumban a korszak jeles és ismert kutatóinak részvételével. Az előadásokból konferenciakötetet adunk ki.”

Borítókép: A Petőfi-zsánerszobor a szülőház előtt (Fotó: Török Máté)