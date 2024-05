Keller András: Ha van mit mondanunk, a gondolatunk és a szívünk hanggá alakítja azt

– Egy nagy létszámú zenei együttes – mint amilyen egy szimfonikus zenekar – tökéletes leképezése lehet a társadalomnak. Ha jól működik, példát mutathat számos dologban: együttműködésben, megértésben, egymás meghallgatásában, kommunikációban, a hierarchiák kezelésében, közös gondolkodásban, közös célok megvalósításában, szolidaritásban, bátorságban és becsületben, de legfőképpen a közös szellemben, átélésben és a közös érzelmek kifejezésében. A zene összekapcsol, sőt közösséget is tud kovácsolni belőlünk. És mindezt élményalapon teszi, hisz a legnagyobb érzelmeink szavak nélkül élnek bennünk. Ez a feladatunk és a felelősségünk: összhangot teremteni – fogalmazta meg a sajtótájékoztatón Keller András a Concerto Budapest küldetését.

Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója Fotó: Kondella Mihály

Az elhangzott gondolatokkal kapcsolatban a főzeneigazgató lapunknak hozzátette:

– Arra a kérdésre, hogy mi haszna van a zenéből az országnak, Kodály egy 1944-ben megfogalmazott nyilatkozatában már megadta a választ:

A zenei önképzésnek és egymásképzésnek nem lehet más célja, mint keresni az utat a jobbnál jobb zene felé, s ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését.

Ez a feladata a zenészvilágnak, és ez lehetne a mi közös nevezőnk – fejtette ki gondolatait Keller András, aki arra is kitért, mit is jelent az igazi „összhang” egy zenekarban.

– Amikor már el tudunk játszani valamit együtt, akár elégedetten haza is mehetnénk. De az érdemi munka ezen a ponton kezdődik. Amikor együtt fedezzük fel a művet sorról sorra, a közös megértés és felfedezés millió problémájával. Az apró részletek végtelen csiszolásával azt készítjük elő, hogy a koncerten megszülethessen a katarzis. Ez a közös útkeresés tudja összehozni a zenészeket, és amikor mindenki hozzáadhatja a maga árnyalatát, akkor kialakul a közös hang – magyarázta lapunknak Keller András.

Komoly sztárokkal, változatos repertoárral készül az új évadra a zenekar Forrás: Concerto Budapest/Mudra László

A már említett sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy számos világsztár csatlakozik majd vendégfellépőként a zenekarhoz, és szó esett a Keller András főzeneigazgató által megálmodott Concerto Mesteriskoláról is. A tavasszal indult, rendkívüli népszerűségnek örvendő programsorozat kapcsán, amelynek keretében a Zeneakadémia hallgatói a Concerto Budapesthez érkező vendégművészektől tanulhatnak, és amely a következő évadban is folytatódik, Keller András lapunknak elmondta:

A Concerto Mesteriskola célja inspirációt és irányt adni a jövő zenésznemzedékének. Az én felfogásom szerint csak mély belső indíttatásból születhet olyan zenei interpretáció, amely meg tudja érinteni az embereket. Ha van mit mondanunk, a gondolatunk és a szívünk hanggá alakítja azt, és már több lesz, mint hang, mert egy érzéssé válik, ami legbelülről jön, áthalad rajtunk és a kezünkben megszólal. Én ezt tartom zenei technikának, amikor képesek vagyunk teljesen azonosulni azzal, amit játszunk – fejtette ki Keller András, hozzátéve, hogy a jó zenészeknek nem felmondani kell a kottát, hanem életre kelteni azt.

– Az igazán jelentős művészek játékát interpretációs gazdagság jellemzi. Ehhez szeretnénk iránytűt adni a Concerto Mesteriskolában. Ihletet szeretnénk adni a fiatal muzsikusoknak, hogy a zenét ne mechanikai, hanem érzelmi oldalról közelítsék meg, és rávezetni őket arra, hogy a zeneművek életre keltéséhez szükséges hangszertechnikát a bennünk lévő igényességünk, a fantáziánk és az érzelmi gazdagságunk fogja elősegíteni – osztotta meg velünk gondolatait Keller András.