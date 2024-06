Ahol remekül megférnek Ady mellett a kóristanők

Idén 36. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legjelentősebb színházi seregszemléjét, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját. A színházi szakma és a nagyközönség számára minden évben különleges előadásokat kínáló programsorozat június 21. és 29. között ezúttal is számos értékes és népszerű produkcióval várja a színházat szerető nézőket. A szakmai versenyprogram is hallatlanul izgalmasnak ígérkezik, ám számos olyan előadást is láthatunk majd, amelyek elmélyült gondolatokat vagy éppen felhőtlen jókedvet és önfeledt szórakozást nyújtanak minden korosztálynak.

Jelenetkép az Ady és Adél című előadásból. Forrás: Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja

Ady és Adél

Ki ne hallott volna Ady Endre és a férjezett Brüll Adél, vagyis Léda viharos szerelméről? Hogyan láthatta ezt Léda? Kiderül egy valóban egyedi előadásból: Farkas Ibolya, a marosvásárhelyi színjátszás élő legendája Ady szerelmének, Lédának a szemszögéből mutatja be a költő és elhagyott kedvese viszonyát a Spectrum Színház egyszemélyes produkciójában, az Ady és Adél című darabban.

Az öreg király hagyatéka

Mindenki kincsek után kutat. Egy fura erdőben négy kalandor kóvályog, hogy megtalálják a titokzatos kincset, amiről mindenki beszél, vagyis az öreg király hagyatékát. Megtalálják? Meg. Sokat ér? De még mennyit! Merthogy az öreg király hagyatéka egy kincsesláda. Kincset rejt, még akkor is, ha egy lyukas garas sincs benne. A Tomcsa Sándor Színház bábjátékát június 22-én láthatja a fesztivál közönsége.

Élet rapszódia

Eszenyi Enikő és Járai Máté soha nem állt még együtt a színpadon. Különböznek, mégis hasonlóak. A férfi rajongja a nőt, a színész rajongja a színésznőt, mindketten rajongják a színházat. Az est róluk szól: eltáncolják, eléneklik, eljátsszák az életüket és annak egy részét.

Anyatigrisek

Végre hazánkban is látható a világhírű musical, Sue Fabisch legendás darabja. Az Anyatigrisek című előadás tabuk nélkül, rengeteg humorral mutatja meg, hogy valójában mit is jelent szülőnek lenni. A koncertszínházi előadásban olyan zenei részletek hangzanak fel híres musicalekből, amelyek mindenkinek ismerősen csengenek majd.

Lavina

Egy családi utazás nagy meglepetésekkel szolgálhat: Tomas, az üzletember egy síparadicsomba viszi szeretteit a téli vakációra. Váratlanul lavina zúdul le, és magával sodor sok mindent – ha magukat a családtagokat nem is, de sok illúziót, önáltatást, hamis ábrándot. Hiszen mégiscsak furcsa, ha egy családfő a veszélyből első ösztönében nem a gyerekeit, hanem a telefonját menti ki… Ruben Östlund fekete komédiájának friss színpadi adaptációja üdítő humorral és empátiával beszél az emberi kapcsolatok rejtelmeiről.

Telt ház

Sam Peliczowski munkanélküli színész Manhattan felkapott éttermében intézi a telefonos foglalásokat. A vonal másik végén a legkülönfélébb emberek bevetnek mindent, csak hogy asztalt kapjanak. Sam sohasem veszti el a türelmét, pedig neki sem könnyű, hisz minden álma, hogy végre övé legyen a nagy szerep és magányosan élő apjával is többet lehessen. A humorban bővelkedő vígjáték különlegessége, hogy Nagy Sándor közel negyven karaktert kelt életre.

A miniszter félrelép

Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fiatal minisztere gáláns kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével egy patinás hotelben. Az este azonban nem indul a legjobban, mert a szobába belépve azonnal találnak egy „hullát”. Richard végül segítségül hívja parlamenti titkárát, George Pidgent, így már hárman próbálják eltüntetni a testet. Nincs könnyű dolguk, hiszen a szálloda igazgatója és főpincére mindig a legrosszabb pillanatban zavarja meg őket, Richard felesége és a fiatal szerető féltékeny férje pedig tovább bonyolítja az amúgy is kínos szituációt.

Egy, kettő, három; Az ibolya

Két zseniális Molnár Ferenc-mű egyetlen estén: az Egy, kettő, három, valamint Az ibolya, a Nemzeti Színház előadásában. Az első kamaradarab nagy kérdése, hogy mi történik, ha Norrison úr, a bank vezérigazgatója rádöbben, hogy a családjánál immár fél éve vendégeskedő Lydia – aki egy amerikai autóipari konszern tulajdonosának a lánya – teherbe esik? A tettes egy egyszerű taxisofőr, aki így hirtelen kilép az ismeretlenség homályából. Küllemét, jellemét, és státusát azonnal meg kell változtatni, különben dugába dől a bank és az autóipari konszern már eltervezett, közös jövője, a lány szülei ugyanis egy órán belül megérkeznek. Ezt követi Az ibolya. Mi sem természetesebb egy színházban, mint hogy időnként női kóristákat is fel kell venni egy készülő operetthez. Jönnek is szépen sorjában a jól bevált trükkök a jelentkezőktől, de nem biztos, hogy ez minden esetben célra vezet. Az unalomig ismert próbálkozások után a castingot vezető igazgató mellé megérkezik a szerző, így viszont minden a feje tetejére áll. De vajon micsoda – vagy inkább: kicsoda – az a bizonyos ibolya?