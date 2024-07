Száznegyven éve született Kisfaludi Strobl Zsigmond

A Magyar Képzőművészeti Főiskola professzoraként 1924-től 1961-ig oktatta a felnövekvő szobrásznemzedékeket. Műveit lendület, jó karakterábrázolási készség, Rodin hatásáról tanúskodó elegáns mintázás jellemzi. A Vénusz születése című aktszobrával 1929-ben a barcelonai világkiállításon aranyérmet nyert (több példánya látható ma is köztereken és múzeumokban). Az 1930-ban készült Szent Imre-szobra ma is a budai Móricz Zsigmond körtéren áll. Művészportrékat is készített, amelyek közül kiemelkednek az Iványi Grünwald Bélát (1924), a Györgyi Dénest (1923) és a Pásztor Jánost (1934) megörökítő alkotások.