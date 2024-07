Magyar film is indul a palicsi filmfesztivál fődíjáért

A Kálmán-nap kiüresedett párkapcsolatokról szóló magyar film, amely Hajdu Szabolcs trilógiájának második része. A sorozat 2016-ban az Ernelláék Farkaséknál című filmmel kezdődött, és az Egy százalék indián című produkcióval zárul, amely várhatóan az év végén kerül a mozikba.

A történetben Kálmánhoz és Olgához vendégségbe érkezik Olga testvére és férje, Zita és Levente.

A két negyvenes páros Kálmán névnapját készül megünnepelni, de gyorsan felsejlenek a már nehezen titkolható párkapcsolati nehézségek.

A magyar film mellett további tíz alkotás vesz részt a versenyprogramban. Közülük választja ki a zsűri, ki kapja meg a legjobb filmnek járó Arany Torony díjat, a legjobb rendezőnek járó Palicsi Tornyot és a zsűri különdíját, emellett a közönség is szavazhat a legjobbnak ítélt alkotásra.

A 31. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjába egyebek mellett bekerült a 78 nap című film, amely Jugoszlávia 1999-es NATO-bombázását mutatja be Emilija Gasic rendezésében, a spanyol Manuel Martín Cuenca apakeresésről szóló filmje, az Andrea szeretete, Magnus von Horn kilátástalanságot bemutató, Lány a tűvel című dán filmje, illetve Jórgosz Lánthimosz A kegyelem fajtái című alkotása, amely egyben a fesztivál nyitófilmje is.

Az időszerű problémákkal foglalkozó, Párhuzamok és ütközések című szekcióban mutatják be Fésős András Magasmentés című filmjét.

A rendezvényen idén is külön válogatást szentelnek az új magyar filmeknek. Ebben a szekcióban vetítik Moldovai Katalin Elfogy a levegő című filmjét, Koltai Lajos Semmelweis című alkotását, Csáki László Kék Pelikan című animációját és Siflis Zoltán A kapus halála című dokumentumfilmjét.

A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor-díjat Anica Dobra szerb színésznő, valamint Phedon Papamichael operatőr érdemelte ki.

Az első szabadkai mozit létrehozó Aleksandar Lifkáról (Lifka Sándor) elnevezett díjat minden évben egy szerb és egy külföldi alkotónak ítélik oda.