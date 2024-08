A felvidéki magyarság kulturális öröksége

A túra segítségével olyan helyekre is eljutnak, ahová más nem. Így voltak például egyik évben a körmöcbányai pénzverdében, vagy olyan tájházakban, amelyek nincsenek benne a köztudatban. Az előző nap Gácson látott Csontváry-emlékház is nagy hatással volt rájuk. A túrázók nagy érdeklődéssel kísérik Poltáron az üvegkohó és az üzem működését, volt aki az üvegfúvást is kipróbálta. Megtudjuk, hogy ez az egyetlen olyan manufaktúra, ahol minden munkafázist kézzel végeznek.