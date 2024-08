Szállt a meseszó a találkozón, a mesemondás újra virágkorát éli

A Meseszó egyesület a hagyományos stílusú mesemondást képviseli. Mi egy szakmailag felkészült és nyitott, befogadó közösség vagyunk. Az utánpótlás-nevelést is nagyon fontosnak tartjuk, van egy mentorprogramunk, melynek keretein belül idén több mint egy tucat kezdő mesemondó kapcsolódik hozzánk. Az egyik előadáson szó volt a magyar nyelvterület mintaadó mesemondó versenyeiről is, ez az Ipolyi Arnold népmesemondó verseny és a Kálmány Lajos népmesemondó verseny. Ezeket is nagyra tartjuk, ezért is szólítottuk meg Raffai Judit és Varga Norbert folklór- és népmesekutatókat, hogy tapasztalataikat adják át a nagyközönségnek a témával kapcsolatban