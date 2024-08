Valódi legendák érkeznek Keszthelyre

Filmek, közönségtalálkozók, pódiumbeszélgetések

Forrás: Bujtor István Filmfesztivál

Az idén már Keszthelyen jelentkező filmfesztivál filmes kínálata egészen erős, és a filmek mindegyike közönségtalálkozóval, pódiumbeszélgetésekkel együtt nézhető. Kihagyhatatlan élményt jelentenek majd az Ötvös Csöpi-filmek, A Pogány Madonna, a Csak semmi pánik, Az elvarázsolt dollár és a Hamis a baba, amelyek vetítése előtt

esténként L. Dézsi Zoltán újságíró, a Buj-tour csapat tagja beszélget a fesztivál díszvendégeivel, Kern Andrással, Gundel Takács Gáborral, Frenreisz Károllyal és Piroch Gáborral.

Piroch, a világszerte ismert kaszkadőr önéletrajzi ihletésű filmjével a versenyprogramban is jelen lesz, amelyben Rudolf Szonja, Ódor Kristóf, Jordán Adél és Szacsvay László is szerepet kapott.

A Bujtor-életműdíjas Koltai Róbert is jelen lesz

Találkozhatnak a rajongók Koltai Róberttel, aki két éve vette át a Bujtor-életműdíjat. Most nemcsak ebben a minőségében van jelen, Piroch Gáborhoz hasonlóan az új filmjének bemutatóján is ott lesz. A Gaál Ildikó és Surányi András által rendezett Meghalni bárki tud című játékfilm kapcsán színésztársa, Elek Ferenc is elkíséri.

Ott lesznek a filmfesztiválon Tordai Teri, Törőcsik Franciska és Csobot Adél, a Cicaverzum című vígjáték szereplői.

A tervek szerint érkezik Reviczky Gábor és Szalóczy Pál, aki a trianoni békediktátum részleteit játékfilmes eszközökkel feldolgozó dokumentum, a Carte Rouge Apponyi grófjának hangja mellett a film forgatókönyvírójaként is bemutatkozik ezúttal.

Mellettük Balázs Andrea színészkollégájuk, valamint Kiss Stefán Mónika producer-rendező és Pocsai István, a filmgyártó tulajdonosa is ott lesz. A Melange című film alkotói is a vörös szőnyegre lépnek. Az 1939 című, szuggesztív alkotás, amely egy detektívtörténeten keresztül bepillantást enged a végletekig megosztott magyar társadalom tagjainak személyes világnézetébe a második világháború hajnalán, Benkő Claudia és Magyari Zsolt rendezők, valamint Cserkuti Viola supervising art director személyes jelenlétével mutatkozik be a filmrajongók előtt.

Kern András (Forrás: Bujtor István Filmfesztivál)

A dokumentumfilmesek közt vesz részt a fesztiválon a Bujtor-díjas Poroszka Magyar Zsolt a méhekről szóló újabb természetfilmjével, Hajduk Márta rendező, forgatókönyvíró a Rokonom, Petőfi című filmmel, a Cafe Marylin pedig a szereplők, Sciviero Seany, Király Attila és Kőrösi István színművészek mellett Farkas András Attila forgatókönyvíró, producer és Herpai Márk társproducer által lesz jelen.

Találkozhatnak a nézők Chilton Flórával, aki az Északi Támpont Egyesülettel egy közös játékfilmet és egy dokumentumfilmet jegyez. Tóth Bálint producerrel közös munkájuk a Széllel szemben című film, amely a Magyar Mozgóképfesztiválon a legjobb kisjátékfilm kategóriában győzött. Másik filmjük, a My back story egy visszahúzódó, 15 éves lány megrázó története, aki négy éve gerincferdüléssel küzd. Jön a Dub Hard –Keményre hangolva című fikciós alkotás, mások mellett Baki Dániel, Ember Márk, Egri Márta és Kautzky Armand főszereplésével. Látható lesz a Kék róka is, amely bővelkedik a nagy szereplőkben: Száraz Dénes, Zsigmond Emőke, Schmied Zoltán, Kovács Panka, Fekete Ernő, Bánovits Vivianne és Sodró Eliza alakításai hitelesítik a filmet, amelyben – Herczeg Ferenc történetét feldolgozva – egy sármos dzsesszklubtulajdonos két régi barátja házasságát igyekszik feldúlni.

Fotó: Bujtor István Filmfesztivál

Látható a kínálatban a Hat hét című film, amely sorra nyeri a filmszakmai díjakat. Romwalter Judit producer, Szakonyi Noémi Veronika rendező és Vincze Máté Artur forgatókönyvíró is Keszthelyre utazik a bemutatóra. Keleti Ágnes, a valaha élt legidősebb, idén százhárom éves olimpiai bajnokunk portréját a rendező-vágó-producer, Oláh Katalin hozza el.

Animációs alkotások, versfilmek

Komoly animációs alkotások és versfilmek is várják a filmek szerelmeseit filmfesztivál versenyfilmes programjában.

Megnézheti a publikum Bereményi Géza és Gauder Áron forgatókönyvéből, Baumgartner Zsolt animációjával készült Kojot négy lelke című, nemzetközi filmes díjakat is besöpört animációs nagyfilmjét.

A versfilmek között más szerzők mellett Petőfi Sándor, József Attila, Juhász Gyula, Reményik Sándor és Tisza Kata művei is láthatók. Engelmann Péter korábbi Bujtor-díjas alkotó két versklippel vesz részt a fesztiválon, Berecz Péter, az ATV Heti Naplójának riportere pedig A vastüdejű ember című portréjával.

Forrás: Bujtor István Filmfesztivál

Bekerült a versenyprogramba a Majdnem menyasszony, a Megafilm Service Herczeg Ferenc műveit feldolgozó trilógia következő darabja, Heim Vilmos Apám fia című játékfilmje, a Vertigo Média Éger című filmje, amely a MetroPOLICE filmfesztiválon lett fődíjas. A dokumentumfilmek között az Ugrin Julianna és Vízkelety Márton által jegyzett, az egyház szolgálata helyett a civil családi életet választó pap történetét bemutató A döntés című film, Skrabski Fruzsina és Kiss Sándor filmje, a Megörökölt gyalázat, amely a szovjet megszállás alatt megerőszakolt áldozatok történetének továbbélését mutatja be, az AMC Networks Tiltott Zónák 2. évada vagy Brlázs Ágnes és Nagy István Keleti Éváról szóló portréja, A pillangó szárnyán.

A zsűritagok: Ferenczi Gábor rendező, Stork Natasa színművész, Lutter Imre producer, előadóművész, Wiegmann Alfréd és Kalász József rendezők, illetve Bunyik Béla producer.

A Bujtor István Filmfesztivál A nagy csinnadratta című vörös szőnyeges megnyitóval veszi kezdetét augusztus 22-én, délután 5 órakor Keszthely főterén, s már aznap este vetítik A Pogány Madonnát, amelynek szobrát a Hamis a babával együtt megnézheti a közönség a Bujtor-emlékkiállításon. Augusztus 23-án, 24-én és 25-én folyamatosan mennek a vetítések.

A publikum a Csöpi-filmek kivételével minden alkotást és beszélgetést ingyenesen látogathat.