Jövőre az egész Kárpát-medencében elérhető lesz a Déryné-program

Az évad első premierje, ősbemutatója szeptember 27-én lesz Sopronban. Az Álmaimban Déryné című művet Lukácsy György jegyzi, a színjátékot a Déryné-program igazgatója, Kis Domonkos Márk állítja színpadra. November 30-án újabb ősbemutatónak ad otthont a Déryné Központ Kis Domonkos Márk rendezésében. A Szilágyi Áron által jegyzett Bajnokok bajnoka – Papp László című színdarab a legendás sportoló eltiltásának történetét dolgozza fel. Az új évben a közönség Tamási Áron Csalóka szivárvány című művét Keresztes Attila rendezésében láthatja február 14-én, majd májusban Jókai Mór A bolondok grófja című klasszikusát állítják színpadra Fejes Szabolcs rendezésében.

A Déryné-program évadnyitóján Tarpai Viktória és Kis Domonkos Márk (Fotó: Déryné-program)

A Déryné-program mindenkihez szeretné eljuttatni a színház örömét



Ahogy már korábban megírtuk, a Déryné-program 2025 januárjától kiterjeszti működését a teljes Kárpát-medencére, útjára indul a Határtalan alprogram.

Egy álmunk vált valóra a program határon túlra kiterjesztésével, ugyanis így a korábbiaknál is gyakoribbá válhatnak majd a Kárpát-medencei fellépések

– mondta Vidnyánszky Attila.

A Déryné-program alprogramjaiban több mint nyolcszázötven előadást terveznek utaztatni, ebből százharmincat a Déryné Társulat fog megvalósítani. A Lázár Ervin-program mintegy háromezer előadást foglal majd magába a tanév során, kifejezetten az általános iskolások számára.

A program célja, hogy minden gyermek számára elérhetővé tegye az előadó-művészeti élményeket, függetlenül a szociális helyzetüktől vagy lakóhelyüktől.

Ugyanezt a célt követve ebben az évadban is folytatódik az óvodásoknak szóló Vitéz László-program, valamint a középiskolások számára fejlesztett KultUp is, száz-száz témanappal tervezve. A művészeti tehetséggondozáson belül a Barangoló alprogram, a drámaíró és előadás műhely is nyitva áll a fiatal alkotók számára az évad során.

November 6-án fontos konferenciát tartanak Innováció a drámaoktatásban címmel. Az esemény célja a drámapedagógiai óratervek bemutatása és népszerűsítése, amelyeket a KultUp program részeként fejlesztettek ki. A konferencián a szakmai közönség megismerkedhet a program által készített interaktív segédanyagokkal, filmekkel és kiadványokkal, valamint azok oktatási implementálási lehetőségeivel.

A Déryné-fesztivált, amely már hagyománnyá vált Sátoraljaújhelyen, 2025. július 16. és 20. között rendezik meg.

Az ötödik alkalommal megszervezett esemény jövőre is otthont ad majd a KultCampnek is, amely Rákóczi Táborban valósul meg, ahol több mint négyszázötven középiskolás diák vehet részt az ingyenes táborban, amelynek célja az előadó-művészeti tehetségek felkutatása és támogatása.

A Déryné Társulat számára külön büszkeség, hogy Tarpai Viktória színművész államalapításunk ünnepén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át, ezzel elismerve művészi munkáját és hozzájárulását a magyar színházművészethez.

A Déryné-program vezetése és tagjai az új évadot azzal a szilárd elkötelezettséggel indítják, hogy továbbra is mindenkihez eljuttassák a színház örömét és üzenetét. Az új évadban is a művészi alázat és kitartás jellemzi majd a program munkáját, hiszen továbbra is az a céljuk, hogy a színház mindenkié legyen.

Kis Domonkos Márk, a Déryné-program igazgatója nemrégiben Brüsszelben az Európai Tanács Kulturális Ügyek Bizottságának ülésen mutatta be a program működését, múltját, jelenét és a hosszú távú céljait Az új kulturális finanszírozási modell a kortárs magyar színházban: A Déryné-program által elindított életciklus-modell működésének bemutatása című előadásában a huszonhét tagország kulturális attaséi, valamint az Európai Bizottság előtt. A bizottság tagjai elismerően nyilatkoztak a Déryné-program munkájáról.

Büszke vagyok a kollégáimra és a közösen elért sikereinkre. Öröm számomra, hogy minél szélesebb körrel meg tudjuk ismertetni a munkánkat és ezzel jó példát mutathatunk más európai országoknak is

– mondta Kis Domonkos Márk.