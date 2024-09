A Magyar Nemzeti Férfikar megerősítette identitását

Az eredetileg a Honvéd Központi Művészegyüttes kórusa néven alapított férfikar 1949 óta működik. Az együttes tagjai akkoriban a hadsereg állományához tartoztak, ám idővel hivatásos énekművészek léptek a helyükre. A férfikar túlélte a nehéz időket és továbbra is a Zsuráfszky Zoltán által vezetett Honvéd Együttes tagjaként, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mellett működik. – A névváltozás hosszú folyamat eredménye, azért volt rá szükség, mert a Honvéd név megtévesztő lehet a minket nem ismerő közönségnek. Hiszen katonai együttesként másfajta repertoárt, produkciót várnak tőlünk. A korábbi nevünk egy markáns vonalat határozott meg, ami ma már nem létezik. Bár számos kulturális program során együttműködünk a Magyar Honvédséggel, de mi is ugyanolyan civil, hivatásos zenei együttes vagyunk, mint más professzionális együttesek. A tartalom ugyan nem változott, de az önazonosságunk kifejezése, a valódi identitásunk megerősítése indokolta a névváltozást. Így egyrészt jobban beazonosítható, hogy mivel foglalkozunk, másrészt külföldön is könnyebben értelmezhető a Magyar Nemzeti Férfikar – magyarázta a karigazgató.

A Magyar Nemzeti Férfikar tagjai hivatásos, elismert énekművészek. Fotó: Raffay Zsófia

A Magyar Nemzeti Férfikar decemberben a Nemzeti Színházban lép fel

A Magyar Nemzeti Férfikar negyvenöt fős létszámával a világ második legnagyobb, hivatásos énekesekből álló férfikara (az első az ötven főből álló Észt Nemzeti Férfikar).

Riederauer Richárd folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi zenei együtteseket, kórusokat, trendeket. Érdekli, hogy hol tart a szakma és hogyan interpretálnak mások egy adott művet. A Magyar Nemzeti Férfikar repertoárja felöleli a teljes zeneirodalmat, a gregorián énekektől az önálló kórusműveken, oratóriumokon, operákon keresztül a dzsessz-, rock- és elektronikus zenei koncerteken történő közreműködésig.

A kórus tagjai hivatásos, elismert énekművészek. Közülük többen szólistaként is kiválóan énekelnek operákat, oratóriumokat, ami meghatározza a hangzásvilágunkat. A romantika korában különösen sokan fedezték fel a férfikari hangzást, Verditől Wagnerig számos zeneszerző komponált férfikarra, amelyeket gyakran és nagy sikerrel adunk elő

– árulta el a karigazgató.

A férfikari irodalom igen gazdag, a repertoár a kortárs zeneszerzőknek köszönhetően egyre bővül, amire folyamatosan inspirálják is őket.

Riederauer Richárd nem titkolt vágya egy olyan zeneszerzőverseny szervezése, melyen kifejezetten a Magyar Nemzeti Férfikar számára komponálnak műveket a szerzők.

– Egy ilyen verseny megszervezése hosszú folyamat és anyagi feltételei is vannak, de szeretném, ha néhány éven belül megvalósulna és rendszeressé válna. Nagyon kevés hivatásos férfikar létezik a világon, ám ha felkeltjük a kortárs zeneszerzők figyelmét, akkor születhetnek férfikarra írt új művek – mutatott rá a karigazgató, aki zenéket is szerez, ám bevallása szerint igyekszik a férfikari műveket elkerülni. Bizonyos projektekhez komponál feldolgozásokat és rendszeresen együtt dolgozik a Pécsi Balettel, legutóbb A három testőr – avagy a királyné nyakéke című táncjátékhoz szerzett zenét.

Riederauer Richárd véleménye szerint a Magyar Nemzeti Férfikarnak fontos küldetése a jövő generáció zenei nevelése, ami kétfelé ágazik: egyrészt együttműködnek a Zeneakadémiával, részt vesznek a végzős karvezetés szakos hallgatók diplomakoncertjein, másrészt a Petőfi kulturális programnak köszönhetően interaktív énekórákat tartanak a kistérségi települések általános iskoláiban, hogy közel hozzák az éneklést és az énekművészi pályát a diákokhoz.

Mint megtudtuk, a Magyar Nemzeti Férfikar 2024/25-ös évada igazán színes programokat ígér. Október 1-jén a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjén Mahler II. szimfóniájának előadásában működnek közre a Szegedi Nemzeti Színházban. Október 26-án a Müpában lépnek fel a Fischer Ádám 75. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepi hangversenyen, amelyen Wagner A bolygó hollandi című operájából adnak elő egy részletet. A MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével adnak koncertet október 30-án a Pesti Vigadóban, ahol Cherubini d-moll Requiemje mellett elhangzik Barber Adagiójának férfikari átiratának ősbemutatója is.

A jubileumi évad csúcspontjaként december 6-án a Nemzeti Színházban Zsuráfszky Zoltán rendezésében egy nagyszabású produkcióban lépünk fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közösen. Januárban pedig Szörényi Levente 80. születésnapját ünnepeljük a Zeneakadémián

– foglalta össze a karigazgató.