Hisz a magyar zenei tehetségek nemzetközi létjogosultságában

A Liszt jótékonysági gálaest fellépői valamennyien kötődnek a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-versenyhez, amelynek igazgatója Polgár Éva zongoraművész. Az idén tizennyolcadik alkalommal megrendezendő kaliforniai versenynek számos magyar vonatkozása van. Ezt a hagyományt örökítik haza, ahonnan Liszt Ferenc munkássága és művei behálózták a világot.

Az egyik ösztöndíjas zenei tehetség, Lőkösházi Mária énekművész. Fotó: Gaál Attila

Két fiatal tehetség részesül utazási ösztöndíjban

– Fellépőink között mutatjuk be a közönségnek azt a két művészt, akik utazási és részvételi ösztöndíjuknak köszönhetően költségmentesen vehetnek részt novemberben a Los Angeles-i nemzetközi megmérettetésen. Ez adja a jótékonysági cél aktualitását – mondta Polgár Éva. Mint megtudtuk, kiemelt művészeik, Meláth Andrea és Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas ének- és zongoraművészek szintén kapcsolódnak a Liszt-versenyhez, hiszen a korábbi években zsűriztek Los Angelesben. Az ő előadásukat teszi teljessé az amerikai–kínai származású, mindössze tizenhárom éves Taige Wang briliáns Liszt-játéka, aki 2021-ben kategóriájának győztese volt, illetve közös zárószámuk Kovács Gergely zongoraművésszel, az amerikai és budapesti nemzetközi Liszt-versenyek többszörös díjazottjával, aki szintén 2021-ben nyerte el a Liszt utazási ösztöndíjat.

A másik ösztöndíjas zenei tehetség, Szirtes Máté zongoraművész. Fotó: Sebestyén Lázár Regina

A gálaest műsorában a költészet és a zene egymásra hatásának lehet tanúja a közönség.

A Himnusz megzenésítésének és bemutatásának 200. évfordulója alkalmából teljes terjedelmében hangzik el Kölcsey Ferenc költeménye, amelyet az est műsorvezetője, a Táncsics Mihály-díjjal kitüntetett Mohai Gábor szaval el. Ehhez kapcsolódóan hangzik el Liszt Ferenc Szózat und Ungarischer Hymnus című szóló zongora átirata Mocsári Károly előadásában. Felcsendülnek Erkel és Liszt dallamai Meláth Andrea és Lőkösházi Mária énekművészek tolmácsolásában, valamint hallhatóak lesznek azok a méltán népszerű és örök érvényű liszti zeneművek mint például az Első Mephisto keringő, a Mazeppa és a Tasso Kovács Gergely, Szirtes Máté, Taige Wang és jómagam közreműködésével

– árulta el a zongoraművész.

Idén is két fiatal tehetségnek ítélte oda a független szakmai zsűri az utazási ösztöndíjat.

Lőkösházi Mária szoprán énekművész a Zeneakadémia doktori képzésén, Szirtes Máté zongoraművész pedig mesterképzésen tanul az intézményben.

Polgár Éva szerint a színes repertoárban gazdag hangverseny igazi karrierindító lehetőség hazánk legtehetségesebb fiatal előadóművészei számára. Mint rámutatott, a Liszt-gála egyfajta felkészülés is a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-versenyre, a fiatal művészek közönség előtt érlelhetik műveik tolmácsolását, hiszen a gyakorlóteremben eltöltött órák nem pótolják az élő fellépés felfokozott lelkiállapotát.

Nagyszerű érzés, hogy idén először ezt a szereplési lehetőséget a gödöllői királyi kastéllyal és a XXIII. Liszt-fesztivállal együttműködésben hozhatjuk létre, amelynek művészeti igazgatója, Szilasi Alex Liszt Ferenc-díjas zongoraművész gálánk fővédnöke is egyben

– tette hozzá.

Polgár Éva egyébként az East Tennessee State Universityn tanít, ám szívügye a fiatal művészek támogatása idehaza is. Olyannyira hisz a magyar zenei tehetségek nemzetközi létjogosultságában, hogy művésztársával, Kovács Gergellyel tavaly megalapították a Liszt Pro Futura Művészeti Alapítványt. – Szervezetünk hivatalos keretet biztosít a hazai zenei tehetséggondozásra és arra, hogy ezt a kincset külföldön is bemutathassuk. A Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-versenynek az elmúlt éveket is beleszámítva már nyolc utazási ösztöndíjasa van, akikkel megismerkedhettek az Egyesült Államokban, de ennél is több magyar versenygyőztese és zsűritagja járult hozzá jelenlétével és szakmai visszajelzésével a nemzetközi Liszt-előadók hiteles interpretációjához – magyarázta.

Mohai Gábor műsorvezető és Polgár Éva zongoraművész. Fotó: Herman Péter

A zongoraművész szerint a Los Angeles-i Nemzetközi Liszt-versenyen való részvétel a tehetségeknek kitekintést ad a világra és olyan hasonló szinten lévő versenytársakkal, illetve elbírálókkal oszthatják meg tudásukat, akik a jövőben akár meghatározó szerepet tölthetnek be az életükben.

Ahogy előttem is élő példával jártak a mentoraim, úgy igyekszem saját tevékenységemmel az utánam érkezőket inspirálni. Szerencsés vagyok, hogy az egyetemi professzori, kulturális szervezői és zongoraművészi hivatást kaphattam ajándékba a Jóistentől

– összegezte.