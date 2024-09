Mi van a Müpa kulisszái mögött?

A tematikus backstage-túrákon a produkció, a rendezvényszervezés, a marketing- és a szcenikai részleg vezetői kalauzolják el különleges helyekre a hallgatókat. A sétákon fény derül többek között arra, hogy mi történik a kulisszák mögött és a Fesztivál Színház színpadán, milyen színpadtechnikákat használ az intézmény, miként zajlik egy élő koncertközvetítés a videó- és hangstúdiókban.

Fotó: Müpa

– A Müpa egy fenntartható fejlődést támogató intézmény, amely a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság mellett a társadalmi, ezen belül pedig a kulturális fenntarthatósággal is foglalkozik

– mondta el Káel Csaba, az intézmény vezérigazgatója a rendezvényt bemutató szerdai sajtóbejáráson. Hozzátette: ennek lényege, hogy az utánunk jövő generációk gazdagabb kulturális környezetet kapjanak. Emlékeztetett: az intézmény már a kismamáknak és a csecsemőknek is kínál programokat, tehát felnőnek olyan generációk, amelyeknek természetes terep a Müpa.

Az intézmény célja az egyetemi nappal párbeszédet indítani a fiatalokkal, hogy ők is fedezzék fel és lehetőségként tekintsenek a Müpára.

Az egyetemi napon az érdeklődők szakmai sétákon, élő zenés minikoncerteken, színházi és irodalmi beszélgetéseken is részt vehetnek. Betekintést nyerhetnek többek között a Győri Balett próbájába, benézhetnek a színpad mögötti terekbe, orgonán megszólaló filmzenéket hallgathatnak. A Müpa munkatársai mellett Lábas Viki (Margaret Island), Balázsovics Misi Tink (Slow Village) és Simon Márton is tart sétákat. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rendezik a Karzatkoncertet, a Beatstarz 60 perces koncertjének a Müpa Színházi Próbaterme ad otthont. A zenés programokat színházi és irodalmi tematikájú beszélgetések is színesítik.