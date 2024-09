Századszor is Gatsby + videó

Fitzgerald műve rendkívül erős világú regény, amiből úgy éreztük, jó zenés adaptációt lehet készíteni. Az alkotófolyamat közben jöttünk rá, miről is szól igazán: ketten lenni egyedül. A Gatsby azért is különleges, mert nincs értelme egyszer elolvasni, a végén derül ki ugyanis, hogy mit olvastunk eddig, az újraolvasásánál pedig minden szó új értelmet nyer. Kicsit ilyen lett a mi előadásunk is. Utólag lesz fontos minden, ami történt, talán ezért is van ilyen sok visszajáró néző