Egyre több prózai színház gondol a külföldi nézőkre

A budapesti kulturális turizmus évről évre több látogatót vonz a fővárosba, olyanokat, akik kifejezetten a nagy múzeumaink és koncerttermeink programjai miatt töltenek hosszú hétvégéket nálunk.

A revizor, külföldi rendező, Avtandil Varszimasvili munkája a Nemzeti Színházban. Fotó: Bach Máté

Mely prózai színházak feliratozzák az előadásokat?

Az érdekelt bennünket, hogy mennyire zárkózott ehhez fel a szintén nemzetközileg elismert magyar prózai színház, vagyis hol élnek a feliratos színház lehetőségével, és milyenek ennek látogatottsági mutatói.

Alapvetően a zenés színházakban bevált szokás az angol nyelvű feliratozás: az Opera minden előadását feliratozza, az Operettszínház 2001 óta hívja be így a Budapesten tartózkodó külföldieket.

Jelenleg az Operettszínházban az összes nagyszínpadi produkciót feliratozzák, kivéve a Musicalmeséket és a Kálmán Imre Teátrum repertoár-előadásait, vagyis a Pendragon-legendát és a Veszedelmes viszonyokat.

A Madách Színház sok évvel ezelőtt indította el a feliratozást a teátrumban, ám pontos adatok nincsenek arra nézve, hányan élnek ezzel a lehetőséggel. Elsősorban a Magyarországon élő külföldiek, illetve a közönség külföldi vendégei veszik igénybe a szolgáltatást. A teátrum előadásaira több héttel előre elkelnek a jegyek, így tehát kevés lehetősége van az éppen Budapesten tartózkodó turistáknak belépőt vásárolni.

A Madách Színház látogatói folyamatosan érdeklődnek a feliratról a szervezési osztályon, ezért a vezetőség úgy látja, érdemes az angol feliratot elkészíteni az új előadásaikhoz is.

Az angol felirat bevezetésének egyik ösztönzője éppen a nézői igény volt. Jelenleg a következő darabokhoz van angol felirata a Madách Színháznak: Aranyoskám, Az Operaház Fantomja, Jézus Krisztus Szupersztár, József és a színes, szélesvásznú álomkabát, Mamma Mia!, Mary Poppins, Pretty Woman.

Megkérdeztük azt is, hogy a fordításon kívül milyen kapacitást igényel a feliratos előadás, mint elmondták, náluk

a művészeti titkár irányítja a darab alatt a fordított szöveg léptetését, nincs erre külön pozíció és munkaerő.

Az Operaházban két, a feliratokat készítő feliratszerkesztő és öt, az előadásokon a feliratokat bejátszó feliratozó dolgozik megbízási szerződéssel.

A külföldi nézőkre is gondolnak a színházak. Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

Megkeresésünkre a Vígszínház igazgatója, Rudolf Péter arról beszélt, hogy nagyon időszerű a kérdés, mert most szeretnék minél több előadásuk esetében fejleszteni ezt a szolgáltatást, és célzott reklámmal a környező országokban is hirdetni produkcióikat. Hosszú távú céljuk, hogy egyes előadásokat minden alkalommal angol nyelvű felirattal játsszanak. A kezdeményezést 2024 elején indítják el. Olyan, nemzetközileg is ismert darabokat, mint A nagy Gatsby, a Sirály, a Kabaré és A diktátor láthatja angol nyelvű felirattal a közönség.

Úgy vélik, hogy ezek a klasszikusok és populáris előadások az itt élő külföldieknek és a hazánkba látogató turistáknak is érdekesek lehetnek.

A főváros legtöbb nézőt befogadó színházában A nagy Gatsby január 18-án, február 11-én, a Kabaré január 25-én és március 3-án, A diktátor január 31-én, február 14-én és 29-én, a Sirály pedig február 1-én nézhető majd felirattal.

Az olyan, nemrégiben a Vígszínházban bemutatott hatalmas sikernek örvendő darabok, mint az Amadeus Hegedűs D. Géza rendezésében és a Pinokkió Keresztes Tamás rendezésében is nagyban lendíthetik a budapesti kulturális turizmust Budapesten.

A Vígszínház jövő évtől fejleszti a külföldi nézők kiszolgálását. Fotó: Havran Zoltán



A Nemzeti Színház nagy gyakorlattal rendelkezik a feliratozásban mint a legnagyobb nemzetközi színházi találkozó, a MITEM szervezője és alapítója, valamint az idei 10. Színházi Olimpia befogadója. A kivételes szakmai találkozóval a világ minden tájáról tudtak meghívni vendégeket. Az előadásaik ötven százalékához van idegen nyelvű feliratozás, korábban műsorra is volt tűzve havi néhány alkalommal feliratos előadás. Általában az asszisztens és a nemzetközi kapcsolattartó vezeti a fordítógépet, tehát nem szükséges külön embert erre a feladatra alkalmazni, csak pluszpénzzel honorálni a munkát.

A Katona József Színházban jelenleg a Melancholy Rooms című előadást és a Hedda Gablert jásszák felirattal.