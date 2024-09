Tudja, melyik filmben szerepelt együtt Kovács Kati és Charlie?

A Miskolci Egyetem és az idén 20. jubileumát ünneplő CineFest miskolci nemzetközi filmfesztivál különleges eseménysorozattal készül, a CineVersity elnevezésű ingyenes programsorozat helyszíne a Csengey-kert.

Az Anna and the Barbies 2016-os dokumentumfilmjét is levetítik (Forrás: YouTube)

A rendezvény szombaton az Anna and the Barbies zenekar koncertjével és 2016-os dokumentumfilmjének vetítésével kezdődik, vasárnap a Banff Hegyifilm Fesztivál legjobb alkotásait mutatja be a CineFest Adventure.

Szeptember 9-én és 10-én Hajdu Szabolcs filmtrilógiájának korábbi darabjai, az Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap látható. A trilógia Egy százalék indián című zárófilmjét a 20. CineFesten mutatják be.

A Miskolci Egyetem kulturális antropológiai képzéséhez illik A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban című dokumentumfilm bemutatója. Füredi Zoltán kulturális antropológus, mongolista személyes hangvételű road movie-ját szeptember 11-én láthatja a közönség. Szeptember 13-án vetítik a Liza, a rókatündér című filmet, ezt követően a film zeneszerzője, Tövisházi Ambrus és zenekara, az Erik Sumo ad koncertet. A programsorozat utolsó napján, szeptember 14-én Tímár Péter Csinibaba című filmjét vetítik.

Ezt követően

a Miskolci Egyetem idén induló könnyűzenei képzésének helyet adó Póka Egon Művészeti Akadémia oktatóiból álló zenekar a CineVersityre készült, Legendás filmzenék című programjával áll a színpadra Hegyi Györggyel, az egykori Emil.RuleZ! zenekar alapító tagjával.

A 20. CineFest miskolci nemzetközi filmfesztivál eseményeihez kapcsolódva a miskolci egyetemvárosban rendezik meg a Médiatudatosság 2.0 konferenciát is szeptember 10-én. A napjaink digitális világával kapcsolatos kutatásokat, elemzéseket bemutató tanácskozás szervezői a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miskolci Egyetem és a Cenemis Nonprofit Kft., társszervezői a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete és a Nemzeti Filmiroda.

Szeptember 11-én a Művészetek Háza Uránia-termében a Bacsó Péter által rendezett 1968-as, Fejlövés című filmet vetítik, majd a főszereplőkkel, Kovács Kati Kossuth-díjas előadóművésszel és Horváth Charlie Liszt Ferenc-díjas énekessel Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélget.

A CineFest Otthonunk Miskolc című programjában vasárnap a Művészetek Háza Béke termében mutatják be A selmeci szellem című dokumentumfilmet, amely a legendás selmecbányai akadémia történetét és az ott létrejött diákhagyományokat mutatja be a ma is élő tradíció lényegére összpontosítva Zalai Szilveszter rendezésében.