VeszprémFest 2025: Joe Bonamassa, a Train és a Clean Bandit is fellép

Júliusban ismét az igényes zenei műfajok és világhírű előadók találkozóhelye lesz az egykori érseki pihenőhelyből rendezvény- és koncerthelyszínné átváltozó História kert. A VeszprémFesten július 8–12. között 21.00 órától a nagyszínpadon öt nap, öt műfaj, öt világsztár előadója lép fel.

A VeszprémFesten Joe Bonamassa is fellép

A fesztivál első napján Joe Bonamassa amerikai blues-rock gitáros, énekes, a modern blues egyik vezető alakja csap a húrok közé, akinek már fiatal korában megmutatkozott kivételes zenei tehetsége: 4 évesen kapta első gitárját, 12 évesen pedig már B. B. King előzenekaraként lépett fel. Karrierje során 24 stúdió- és koncertalbumot adott ki. Zenei stílusa a hagyományos blues elemeket ötvözi a rockkal, amelyet virtuóz technikájának köszönhetően sajátos hangzással tölt meg. Gyakran dolgozott együtt híres zenészekkel, mint Beth Hart, valamint a Black Country Communion nevű szupergroup tagjaként Glenn Hughes-zal, Jason Bonhammel és Derek Sheriniannel muzsikál együtt. Háromszor jelölték Grammy-díjra, négyszeres Blues Music Awards nyertes.

Grammy-díjasok a VeszprémFesten

Július 9-én a háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar a Train lép színpadra. Első albumukat 1998-ban adták ki, amelyen a Meet Virginia című slágerük is helyet kapott. Az igazi áttörést azonban a 2001-es Drops of Jupiter album hozta el számukra, amely dupla platinalemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában. A címadó dal szupersztár státuszba emelte a zenekart, és még abban az évben elnyerték a legjobb dalnak és a legjobb előadónak járó Grammy-díjakat is. 2009-es lemezük, a Save Me, San Francisco, ötszörös platinalemez lett az USA-ban. Az albumon szereplő Hey, Soul Sister című dalukkal elnyerték harmadik Grammy-díjukat, a szerzeménnyel 1,6 milliárd Spotify és 377 millió YouTube-lejátszást értek el.





A fesztivál harmadik napján a világ egyik legismertebb blues-rock énekesnője Beth Hart lép fel. Háromszoros European Blues Awards- és négyszeres Blues Blast Awards-nyertes. Stílusát az érzelemdús ének, a blues, a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi.

Négyévesen kezdett zongorázni és már 15 évesen klubokban játszott Hollywoodban. Az igazi áttörést a 1999-es Screamin' for My Supper album hozta meg számára. 2006-ban Jeff Beckkel turnézott az USA-ban, együttműködött Slash-sel, a gitáros 2010-es szólóalbumán, főszerepet énekelt a Love, Janis című off-Broadway musicalben és szorosan együttműködött a blues világsztár Joe Bonamassával is.

A História kertben július 11-én koncertet adó Pink Martini egy többnemzetiségű együttes, dalaikat 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus-, dzsessz-, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. Debütáló kislemezük, a Sympathique (Je ne veux pas travailler) 1997-ben jelent meg, és azonnal bombasiker lett. Koncertturnéikkal bejárták az egész világot, játszottak a Walt Disney koncertterem megnyitóján, a felújított New York-i Modern Művészetek Múzeumának megnyitóünnepségén, a Kennedy Centerben és a 80. Oscar-díjátadón is. 2014-ben a Hollywood Bowl Hírességek Csarnokába és az Oregon Music Hall of Fame-be is beválasztották őket.

A fesztivál záró napján, július 12-én a Grammy-díjas brit elektropop együttes, a Clean Bandit lép fel, amely 2008-ban alakult Cambridge-ben. Zenéjük az elektronika, a klasszikus zene és a pop innovatív elegyén alapszik, szerzeményeikben ötvözik az elektronikus alapokat vonós hangszereléssel.

Dalaikat más-más énekessel veszik fel, így felvételeiken szerepelt már Demi Lovato, Rita Ora, Luis Fonsi, Ellie Goulding, Craig David és Zara Larsson is.

Rather Be című dalukkal robbantak be a köztudatba, és a szerzeménnyel Grammy-díjat is nyertek a Legjobb Dance Felvétel kategóriában. A Rockabye című daluk kilenc hétig volt a csúcson az Egyesült Királyságban, a 2017-es Symphony pedig meghozta a harmadik No1. sikerüket Angliában.