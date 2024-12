Így festenek harminc év után a Bunyó karácsonyig szereplői

Bizony a három évtized alatt sok színész már elhunyt. Nincs már velünk Bud Spencer, aki 2016-ban távozott, a Fox seriffet alakító Ron Carey pedig már 2007-ben. Mások – mint a feleséget, Janie-t játszó Radha Delamarter – azóta felhagytak a pályával, vagy – mint a nagy lányt, Jessicát alakító Paloma von Broadley – nem vállaltak több munkát. Néhány szereplőt viszont azóta is láthatunk a képernyőkön. Terence Hillről például nemrégiben derült ki, hoy 85 esztendősen újra filmet forgat.

Ilyen például a Sam Stone bőrébe bújó Boots Southerland. Ami azt illeti, a történet rossz fiúja meglehetősen foglalkoztatott színész, azóta is viselt vaskos harcsabajuszával jól hozza a marcona karaktert. Olyan nagy sikerű mozikban is feltűnt, mint a 2007-es Nem vénnek való vidék, a 2012-es Éhezők viadala, vagy 2020-ban Kevin Costner oldalán a Yellowstone sorozatban.

Boots Southerland színész. Fotó: Lucas Mathew Stein

De gyakran felismerhetjük a még mindig csak 42 esztendős Jonathan Tuckert is. Az Ifjabb Mózest alakító gyerekszínész karrierjét a Bunyó karácsonyig nyitotta meg, és úgy tűnik bemutatkozása olyan jól sikerült, hogy azóta is rendkívül keresett. Az IMDb szerint eddig összesen 62 filmben tűnt fel. Elsősorban kisebb szerepek jutnak neki, főként sorozatokban – például Westworld, Kingdom – de még a Call of Duty című videójátékban is ő kölcsönzi az egyik karakter hangját.

Jonathan Tucker egy 2024-es gálán. Fotó: AFP/Image Press Agency/NurPhoto

És az állatkórház bájos testvérpárja? Ők sem tűntek el a rivaldafényből. Aim azt illeti, a két német származású színésznő, Anne Kasprik (Bridget) és Eva Hassman (Melie) Németországban máig népszerűek, a különböző sorozatok és filmek visszatérő szereplői. Ezek Magyarországon kevéssé ismertek, de azért belefuthatunk egy-két filmbe, ahol ismerősek lehetnek. Nem csoda – harminc év ide vagy oda, szinte alig változtak!

Anne Kasprik színésznő férjével Oren Schmucklerrel. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

És Eva Hassmann:

Eva Hassmann férjével 2022-ben, 50. születésnapján. Fotó: AFP/picture alliance / SvenSimon

Érdekesség, hogy a Nagymamát alakító Ruth Buzzi valójában fiatalabb Bud Spencernél. Az amerikai színésznő és humorista 88 esztendős, és még most is viszonylag aktív. Az IMDb szerint 123 filmben szerepelt, legutóbb a 2021-es One Month Out-ban. Legismertebb alakítása viszont a Rowan & Martin's Laugh-In című vígjáték sorozatban volt, amelyért Golden Globe-ot is nyert, illetve többször Emmy-re jelölték.

Fotó: Facebook/Ruth Buzzi

És ne feledkezzünk meg az apró, de annál emlékezetesebb szerepet kapó fotográfusról, J.D. Garfieldról sem! Ő ugyancsak sokat foglalkoztatott színész volt az elmúlt harminc évben, már alaposan megváltozott. Legutóbb a Magyarországon is látható Navajo kosarasok című filmben kapott epizódszerepet. (Facebook-oldalán van róla néhány korábbi fotó).

Fritz Sperberg seriffhelyett sem fordított hátat a kamerának, 2019-ig visszatért, hol sorozatokban, hol mesékben, hol egész estés filmekben kisebb szerepekre.