Polar expressz, Dűne, Volt egyszer egy vadnyugat – tévéműsor karácsony előestéjére

Ünnepi és kevésbé ünnepi, ám nézőtoborzó filmekkel készültek december 23-ra a tévécsatornák. A teljesség igénye nélkül választottunk néhány olyan mozit, amit szerintünk nem érdemes kihagyni.

Polar expressz (RTL, 9.40)

A Polar expressz egy 2004-es amerikai animációs fantasy, mely Chris Van Allsburg azonos című gyermekkönyve alapján készült. A filmet Robert Zemeckis, a Vissza a jövőbe és a Forrest Gump rendezője alkotta meg. Ez a film volt a rendező első motion capture, animációval ötvözött filmje, melyet a későbbiekben még számtalan alkotás követett. Érdekesség, hogy Tom Hanks nem kevesebb, mint öt különböző szerepet alakít a filmben. A Polar expressz már a nyitó hétvégén óriási sikert aratott mind a kritikusok, s mind a nézőközönség körében, máig is az egyik legszebb karácsonyi filmként van nyilvántartva.

A történet: főhősünk még csak tízéves, de már majdnem biztos benne, hogy a Mikulás nem létezik, és a karácsony csak a szülők trükkje, amikor az éjszaka közepén hatalmas robajjal egy csillogó fekete vonat áll meg közvetlenül a házuk előtt. A kalauz azt mondja, érte jöttek. Miután hitetlen hősünk habozva felszáll, a Polar expressz pöfögve megindul apró pizsamás utasaival az Északi-sarkra, hogy ott részesei lehessenek annak az ünnepi pillanatnak, amikor a Mikulás a manók jelenlétében átadja az általa kiválasztott gyermeknek az első karácsonyi ajándékot.

A harmadik kívánság (Duna, 14.30)

A harmadik kívánság egy megható mozi az igaz értékekről, barátságról, szeretetről. A cseh, szlovák gyártásban készült filmben három fiatal adventi történetéből tanulható meg, hogy a boldogságot nem csodával, hanem szeretetteljes tettekkel lehet elérni.

A történet: javában tartanak a karácsonyi előkészületek, amikor egy titokzatos öregember három kívánsággal jutalmazza Albertet, Emant és Johanát, ám a testvérek meggondolatlanul használják fel azokat. Albert nem akarja elherdálni a saját kívánságát, s bár viszonzatlanul szerelmes a legjobb barátja nővérébe, Johanába, és bűvész szülei házassága is épp válságba került, ő továbbra is megfontolt marad. Az elfoglalt szállodatulajdonos nagymenőt megjátszó fia igyekszik elnyerni apja figyelmét, ezért mindenáron meg akarja szerezni a harmadik kívánság lehetőségét. Idővel Albert és a többiek is rájönnek, hogy a boldogsághoz nem varázslat és mágia kell, hanem bátorság és tettek. De persze semmi sem zárja ki, hogy azért léteznek csodák.

Dűne (HBO, 14.50, 17.20)

Az HBO-n Dűne-maratont tartanak hétfőn: 14.50-től adják az első, 17.20-tól a második részét az utóbbi évek egyik legnagyobb filmeposzának. A Dűnét 2021-ben mutatták be Denis Villeneuve rendezésében, Frank Herbert 1965-ös azonos című, kultikus sci-fi regénye alapján, a Dűne: Második rész pedig 2024 februárjában került a mozikba.

A történet: Paul Atreidesre (Timothée Chalamet) olyan sors vár, amelyet senki fel nem foghat: sem más, sem ő. A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk. A királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de a naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak. De ehhez harcolnia kell. Ellenséges bolygók, fantasztikus tájak, különös lények és emberfölötti teljesítmények története ez. És két évszázados királyi ház, az Atreidesek és a Harkonnenek viszályáé. És egy szerelemé, amelyet egész hadseregek sem tehetnek semmissé.

Piedone Afrikában (AMC, 18.40)

Ez a nap sem telik el Bud Spencer-film nélkül. A Piedone Afrikában című olasz–német akcióvígjátékot 1978-ban mutatták be, amely a Piedone-tetralógia harmadik része. Bud Spencer harmadik alkalommal játszotta el Piedonét, a nápolyi nyomozót. Az élőszereplős játékfilm rendezője Steno, producere Sergio Bonotti. A filmet Olaszországban 1978. március 22-én mutatták be a mozikban. Magyarországon először 1979 áprilisában, feliratos változatban vetítették. A magyar változatot 1999. november 13-án a TV2-n vetítették le a televízióban.

A történet: Piedone (Bud Spencer) holtan találja afrikai informátorát. Azonnal a gyilkos nyomába szegődik, és hamarosan Dél-Afrikában találja magát, ahol először egy árván maradt kisfiúról kell gondoskodnia, aki aztán egy percre sem tágít mellőle. A nyomozás szálai egy gyémántbánya tulajdonosához vezetnek, aki orvvadászattal múlatja az időt. Nem véletlenül, ugyanis az illegálisan elejtett állatok segítségével a világ minden tájára sikerül eljuttatnia a kábítószert. Már csak arra kell választ adni, hogy miért nem találják meg a rendőrkutyák az elrejtett anyagot.

Volt egyszer egy vadnyugat (Duna, 21.00)

Az 1968-as Volt egyszer egy vadnyugat egyszerre összefoglalása és továbbgondolása mindannak, amit a western, a filmgyártás egyik legősibb műfaja jelent: jellegzetes figurák, motívumok, helyszínek és érzésvilág. Sergio Leone 1968-ban készült alkotása európai szemmel fogalmaz újra egy eredendően amerikai hagyományt, legendás olasz és amerikai színészek közreműködésével, sokkoló hatású képi világgal, amelyben egyformán elférnek a monumentális tájképek és a drámai szuperközelik, illetve Ennio Morricone hátborzongatóan gyönyörű kísérőzenéjével.

A történet: egy névtelen idegen, aki egy régen esedékes számlát jött rendezni a határvidéki városba… Egy sötét lelkű bérgyilkos, aki semmilyen gaztettől sem riad vissza, ha az érdeke úgy kívánja… Egy fiatal özvegy, aki új életet akar kezdeni a korlátlan lehetőségek földjén… És egy jó kedélyű bandita, aki nem érti, hogyan került bele a történetbe…