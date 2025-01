Visszatér a színpadra Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó

A darab nekem a bizalomról szól. Metaforikusan úgy is mondhatnám, hogy a felénk áradó bizalom nekünk olyan, mint a növényeknek a napfény, enélkül nem tudunk élni. Kisgyermekként mindenki csupán ígéret, és rászorul arra, hogy a felnőttek elhiggyék: egyszer ő is hasznos és sikeres tagja lesz a közösségnek. Egy barátság vagy szerelem kezdetén is bizalmunkkal ajándékozzuk meg a másikat. Ez a darab a bizalom iránti hatalmas igényünket és a hiányából fakadó fájdalmunkat mutatja meg