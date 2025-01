Magyar film is versenyez az idei Berlinálén

A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet (NFI) Inkubátor programjában készült Hajdu Szabolcs főszereplésével, és egy súlyos morális dilemmába keveredő apa történetéről szól – olvasható az NFI közleményében.

Sós Bálint Dániel rendező. Fotó: CineSuper

A filmben egy apa az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz, és döntenie kell: vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy elhazudja a tettet, ami viszont a fiú lelkivilágát torzítja el egy életre. Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve – ezt a gondolatot boncolgatja a film, olyan helyzeteken keresztül, amelyek a nézők szilárdnak hitt meggyőződéseit is felkavarják – olvasható a tájékoztatóban.

Az, hogy a Berliniáléra beválogatták a filmemet, számomra egy eddig elképzelhetetlen megtiszteltetés, és megerősít abban, hogy a történet valóban képes megszólítani a közönséget

– idézi a tájékoztató Sós Bálint Dániel rendezőt, aki reklámfilmesként több mint száz alkotást tudhat maga mögött és egyúttal a Kinopravda kollektíva egyik alapító tagja is.

A tájékoztató idézi Farkas Ádám producert, aki kiemelte: a Minden rendben szórakoztat, de komoly morális dilemmákat vet fel anélkül, hogy moralizálna. A producer szerint a rendező azt ígérte még a 2021-es Inkubátor Pitch fórumon, hogy

olyan filmet szeretne készíteni, amely vitákat és érzelmeket generál a nézőkben „még a másnapi vacsora közben is”.

A producer szerint ezt a vállalást teljesítette rendező, és ezt láthatták meg a Berlinale válogatói is.

Ilyen típusú visszacsatolás nem sokszor adódik egy filmes karrierben, viszont reménnyel tölt el, hogy igenis érdemes minden erőnkkel azon dolgozni, hogy történeteket mesélhessünk el, mert úgy látszik, ezzel így közünk van valami mélyen emberihez és fontoshoz

– hangsúlyozta Farkas Ádám.

A Minden rendben alapjául szolgáló forgatókönyvet a rendező Nagy V. Gergővel közösen jegyzi, a film producere Farkas Ádám mellett Mártonffy Zoltán Miklós, gyártója a CineSuper.

A film kora tavasszal lesz látható a hazai mozikban.

A Minden rendben mellett a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon még két magyar alkotás száll versenybe: Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja a Generation 14+ versenyprogramban, míg Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című rövidfilmje a hivatalos rövidfilmes versenyprogramban szerepel majd.