Így lett az egyik legkedveltebb akcióhős a ma hetvenéves Bruce Willis

Bruce Willis visszavonulását – aminek oka, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak – megdöbbenéssel fogadta Hollywood és a rajongók is. Mindennek már három éve, de sokan ma is hiányolják a színészlegendát a mozivászonról. Az akciósztár 70. születésnapja alkalmából most összegyűjtöttük életének és karrierjének néhány fontosabb állomását.

Bruce Willis családja körében tölti napjait, amióta betegségét megállapították (Fotó: Stephen Lovekin)

Bruce Willis fiatalon, mindössze 33 évesen szerepelt a Die Hard – Drágán add az életed című filmben, amivel azonnal világhírre tett szert. Az akciómozi több folytatást is kapott, akárcsak a Red, a Sin City vagy A feláldozhatók. Emellett persze olyan filmekben is láthattuk, mint az Armageddon, Az ötödik elem és a Ponyvaregény. Bruce Willis utolsó filmjei a 2023-ban megjelent Knight nyomozó 3. – Függetlenség és A bérgyilkos voltak, ám ezeket még 2022-es visszavonulása előtt forgatták – írj a Bors.

A legenda egészségügyi állapotáról legidősebb lánya, Rumer Willis adott hírt 2022. március 30-án, amikor bejelentette, hogy édesapja afáziában szenved.

Az afázia olyan nyelvi zavar, amely stroke, baleset, agydaganat vagy egyéb betegség következtében alakul ki. Az afáziás betegek nagy része mindent tud és ért, de nem tud megfelelően válaszolni.

Később, 2023-ban az is kiderült, hogy Bruce Willis állapota sokat romlott, aminek következtében demenciát is megállapítottak nála.

Bruce Willis családja kitart a színész mellett

A színész betegségének megállapítása óta visszavonultan él családjával. A Die Hard főszereplője 1987-ben vette feleségül Demi Moore színésznőt, akivel 13 év házasság és három gyermek után váltak el 2000-ben. A világhírű páros azonban máig jó viszonyt ápol, lányaikat is együtt nevelték fel, sőt Moore még volt férje második esküvőjén is részt vett. Bruce Willis Emma Heming fotómodellt vette feleségül 2009-ben, a házasságában két lánya született. A család a színész visszavonulása óta pedig még inkább összetart.

A tavaly, 69. születésnapja alkalmából közöltünk egy összeállítást a sztár kedvenc filmjeiről. Bár a legtöbbször az általa készített filmekről esik szó, de arról szinte semmit nem tudunk, hogy melyek az ő kedvencei. Willis egy interjúban elárulta, melyek azok az alkotások, amelyeket évente akár háromszor-ötször is megnéz: