Az öt legjobb Bruce Willis-film – Die Hard-sorozat + videó

Elérkeztünk Bruce Willis filmjeit bemutató mini toplistánk első helyezettjéhez. Mint mindig, ilyenkor, amikor egy-egy színész filmjeit bemutató sorozat végére érünk, meg kell emlékeznünk olyan alkotásokról is, amelyek sajnos kimaradtak az ötös listánkból. Minden bizonnyal helyet érdemelt volna az 1994-es Ponyvaregény (Pulp Fiction, ez a Tarantino-klasszikus még terítékre fog kerülni filmkép sorozatunkban), a Terry Gilliam által rendezett 12 majom (Twelve Monkeys,1995), Luc Besson által jegyzett Az ötödik elem (The Fifth Element, 1997), A kód neve: Merkúr (Mercury Rising,1998), A sebezhetetlen (Unbreakable, 2000) M. Night Shyamalan rendezésében, a Hart háborúja (Hart's War, 2002) és A Nap könnyei (Tears of the Sun, 2003). Ezúttal a győztes rendhagyó módon nem egy konkrét film lett, hanem egy sorozat. Ez pedig nem más, mint Bruce Willis legikonikusabb alakítása a Die Hard-sorozat. Volt már hasonló helyzet, például amikor Al Pacino filmjeiről írtunk. Nála a Keresztapa című film győzött, de tulajdonképpen az egész trilógiát értékeltük. Illetve Sylvester Stallone esetében is két nagy klasszikus szerepe a Rocky és a Rambo végzett az első két helyen, de Slynál is csak egy-egy epizódot emeltünk ki. Willis esetében azért döntöttünk úgy, hogy nem szedjük szét a sorozatot, mert annyira összeforrt John McClane szerepével, hogy elsősorban mint halhatatlanná vált, klasszikus karaktert értékeltük. Természetesen a Die Hard-sorozat első három epizódja sokkal jobb, mint az azt követő két rész. Ezzel tisztában vagyunk, de ennek ellenére nem szerettük volna külön kezelni a sorozat elemeit.

1. Die Hard-sorozat (1988–2013)

John McClane a kissé züllött, magánéleti gondokkal küzdő, szájában gyakorlatilag mindig cigivel közlekedő kemény, régi vágású, folyton káromkodó New York-i zsaru ikonikus alakjává vált a filmtörténetnek. A sorozat öt részből áll. Bruce Willis először 1988-ban bújt a jellegzetes fehér atlétatrikóba a Drágán add az életed! (Die Hard) című nyitó epizódban, amit John McTiernan rendezett. Majd sorban még négy alkalommal, a Még drágább az életed (DIe Hard 2., 1990) Renny Harlin rendezésében, a Die Hard – Az élet mindig drága (Die Hard: With a Vengeance, 1995) a visszatérő John McTiernan rendezésében, majd Len Wiseman produkciójában a Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed (Live Free or Die Hard, 2007) és végül utoljára 2013-ban a John Moore által készített a Die Hard – Drágább, mint az életed (Good Day to Die Hard) című befejező részben.

A Die Hard-sorozat digitálisan felújított nyitó epizódjának plakátja. Fotó: Mokép

Mint ahogy azt a bevezetőben is szerepel a sorozat első három epizódja nagyszerű volt. Sajnos ezt a szériát is elérte a sorozatok szokásos, szinte törvényszerű tragédiája: elfáradt a történet, elfáradtak a karakterek és talán ebben az új világban már idejétmúlttá vált, ezért a két utolsó rész nem méltó folytatása a nyitó epizódoknak. Annak ellenére írom le ezt a véleményemet, hogy a negyedik epizódnak van az első rész után a legjobb minősítése az IMDB oldalán. Valószínű, hogy a nosztalgia és a Bruce Willis által zseniálisan megformált karakter, John McClane iránti szeretet vitte a moziba az embereket és értékelték fel ezt az epizódot. A Budapesten forgatott befejező rész is jól teljesített a kasszáknál, de az ötödik epizódot már nem szerette a kritika és a rajongók is fanyalogtak, miután megnézték. Az öt rész során John McClane sok rosszfiúval számol le, gonosz terroristával (Alan Rickman), dél-amerikai drogbáróval (Franco Nero), egykori keletnémet, szabadúszó terroristával (Jeremy Irons), internetterroristákkal, majd végül Oroszországból szabadítja ki a foglyul ejtett fiát. Szóval mind az öt rész fergeteges, tömény akció. Akik szeretik az ilyen típusú filmeket, azoknak örök élmény McClane mind az öt kalandja.