Tompos Kátya ma lenne 42 éves – képekben a színésznő élete

Tompos Kátya sokáig magányosan küzdött a rákkal, a nyilvánosság csupán tavaly márciusban értesült a betegségéről, amikor a Fábián Juli Emlékalapítvány gyűjtést szervezett a színésznő külföldi gyógykezelésének finanszírozására. A színésznő betegsége azért is sokkolta az országot, mert a színpadon és a képernyőn egyaránt kirobbanó formában volt jelen a legnehezebb pillanatokban is. Barátai és kollégái adománygyűjtést szerveztek számára, de a pénz túl későn érkezett, szervezete már nem tudott küzdeni.

A Tompos Kátya-emlékkiállítás egyik részlete. Fotó: Havran Zoltán

Tompos Kátya, az utolérhetetlen tehetség

Tompos Kátya 1983. március 13-án született, és már fiatalon kiemelkedett tehetségével a színházi világban. Pályafutása során számos emlékezetes alakítást nyújtott, a József Attila Színház (2005–2007) és a Bárka Színház (2007–2008) után, 2008–2018 között a Nemzeti Színház tagja volt, utolsó éveiben a Centrál Színházhoz igazolt. Az ország a Valami Amerika 2. részében szeretett bele, utána több romantikus komédiában is főszerepet is kapott (Coming Out, Poligamy, Most van most).