Ezt a öt filmet mindenképp érdemes megnézni a magyar film napján

A megnézendő filmek tartozik Goda Krisztina első rendezése, a Csak szex és más semmi (a Cinema City vetíti). A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb romantikus komédiája, amelyben Schell Judit, Dobó Kata, Csányi Sándor és Seress Zoltán keresi az igaz szerelmet. Féltékenység, félreértések, szenvedély és természetesen a szex sem marad ki a színházi kulisszák közt is játszódó vígjátékból, amit a bemutatója után közel 500 ezren tekintettek meg a mozikban.

Most a magyar film napján Dobó Katával együtt nézheti meg a közönség a filmet, aki a vetítés után mesél is a forgatás kulisszatitkairól.

Szintén izgalmas mozikalandnak ígérkezik a Gyula vitéz télen-nyáron (a Cinema City vetíti) című örökzöld szatíra. Az 1970-ben bemutatott film egy népszerű kalandsorozat, illetve főhőse kacifántos történetén keresztül állított görbe tükröt az akkori társadalom és média elé olyan nagyszerű színészek tolmácsolásában, mint Koncz Gábor, Őze Lajos, Kállai Ferenc és Almási Éva. A filmet április 30-án a Filmvilág podcast élő felvételével kísérve lehet a nagyvásznon ingyenesen megtekinteni.

A Macskajáték (a Duna TV vetíti és a Filmión is elérhető) az a hazai filmklasszikus, amit a magyar film napjától függetlenül is bármikor érdemes elővenni, de ebből az alkalomból azt is mondhatnánk: kötelező megnézni. Örkény István azonos című kisregényének adaptációja a két, egymástól messze élő lánytestvér mindennapjaiba avat be. Leveleiken, telefonbeszélgetéseinken keresztül feltárul a múlt és a jelen, amelyekben a vélt és valós történések állnak össze néha sírós, máskor nevetős pillanatokká.

A cannes-i filmfesztivál fődíjára és a legjobb idegennyelvű film kategóriában az Oscarért is induló alkotást az idén 100 éve született Makk Károly rendezte a briliáns alakításokat nyújtó két legendás színésznővel, Bulla Elmával és Dajka Margittal a főszerepben.

Pécsi Sándor neve az 50-es, 60-as években szinte minden magyar rendező noteszében ott lapult. Ha kellett, remekül hozta a drámai hőst, de komédiásként is képes volt bárkit megnevettetni.

A mai napig gyakran vetített filmjei, sorozatai, a Liliomfi, a Szent Péter esernyője, a Fekete város, A Pál utcai fiúk mellett a magyar film napján az 1959-es Szerelem csütörtöknek (Magyar Mozi TV vetíti) is érdemes bizalmat szavazni.

A kedves, könnyed komédiában az eltűnt papagáj körül bonyolódnak az események, és lassan a fél város a madarat keresi. Pécsi Sándor mulatságos beszólásainak, remek helyzetkomikusi tehetségének ezúttal is tanúi lehetünk, míg mellette olyan fantasztikus színészek láthatunk, mint a fiatal Zenthe Ferenc, Garas Dezső, Kibédi Ervin, illetve Fónay Márta és Rajz János.

A Kovács András rendezte Hideg napok (a Filmión ingyenesen lehet most megnézni) a magyar filmtörténet megkerülhetetlen remekműve, ami közel 60 év után sem vesztett mondanivalójából, aktualitásából. Az 1948–1968 közt készült legjobb magyar filmeket tartalmazó Budapesti 12 közé is beválasztott alkotás az 1942-es újvidéki vérengzések eseményein keresztül az egyéni és az egyetemes felelősség kínzó kérdéseivel szembesít.

A valódi elítéltek történeteiből, feljegyzéseiből, beszélgetéseiből összeálló, Cseres Tibor által írt dokumentumregény adaptációjában négy egykori katona idézi fel, hogy mi történt abban a három fagyos napban. Az eltérő nézőpontú elbeszélések során szörnyű titkok kerülnek napvilágra. A főszereplőket Latinovits Zoltán, Darvas Iván, Szirtes Ádám és Szilágyi Tibor formálja meg.