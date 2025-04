Visszatér Magyarországra a Notre-Dame orgonistája

A párizsi Notre-Dame-székesegyház nagyszerű orgonistája, Olivier Latry több mint 800 évre visszavezethető, gazdag zenei hagyomány letéteményese, egyúttal megújítója. Széles repertoárjával, bravúros rögtönzéseivel minden koncertjén a felfedezés örömét kínálja hallgatóinak. A Filharmónia Magyarország szervezésében Olivier Latry április 25-én Pécsen (Bazilika), 26-án Szegeden (Szegedi Dóm), 28-án Veszprémben (Szent Mihály-főszékesegyház) és 29-én Budapesten (Mátyás-templom) ad koncertet. Műsorában Johann Sebastian Bach hatalmas életművét a „Kis” g-moll fúga, valamint a c-moll passacaglia és fúga (BWV 582) reprezentálja. A francia romantikus és huszadik századi repertoárt Guilmant d-moll orgonaszonátája, Vierné 3. (fisz-moll) orgonaszimfóniájának két tétele, Vierné Altatódala és Duruflé: Prelúdium és fúga Alain nevére című alkotása jeleníti meg. Az estet Latry – már-már hagyományosnak tekinthető – szabad stílusú improvizációja zárja.

Az Orgonák éjszakája és a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál sajtótájékoztatója (Forrás: Orgonák éjszakája)

Amerikától Ázsiáig számtalan ország ünnep együtt velünk – Orgonák éjszakája, június 7.

Az Orgonák éjszakája programsorozat célkitűzése az alapítás 2019-es indulása óta változatlan: minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, „a hangszerek királynőjét.” Az esemény keretében orgonaszó hallható nemcsak a szokásos helyszíneken (templomokban és koncerttermekben), de köztereken, a Széchenyi gyógyfürdőben, állatkertben (Theater Wagen), a Deák téren az óriáskerék mellett (TheaterWagen), a Vakok iskolája – jótékonysági koncerten, cirkuszi produkcióban, színházakban (Kecskemét Katona József Nemzeti Színház, Uránia Filmszínház) és kulturális intézmények előtt (Budapesti Operettszínház, Magyar Állami Operaház, Nemzeti Színház), továbbá hallható lesz a Balaton közepén és a Dunán is a sétahajók fedélzetén.

Szegeden a szökőkutakból hallhatjuk az orgonajátékot a délutáni óráktól egészen este nyolc óráig, továbbá az esti szentmisék keretén belül az Orgonák éjszakája fanfárja is felcsendül. A programban lehetőség lesz orgonagyár-látogatásra is, ahol a hangszerek készítésének kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. Az orgonaszó emellett elérhető lesz még családi programsorozatban – Orgonavirágzás – és bábelőadáson is.

Miként Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta,

a külföldi Liszt Intézetek és magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly nemzetközivé vált az Orgonák éjszakája, ez a kapcsolat idén is gyümölcsözően folytatódik.

Pünkösd szombatján az Orgonák éjszakája nemzetközi programsorozatába 34 külföldi helyszín kapcsolódik be: olyan határon túli magyarlakta települések mellett, mint Révkomárom, Nagyvárad, Kolozsvár, számos európai nagyváros mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Indiában, Dél-Koreában és Algériában is rendeznek hangversenyeket. Kiemelt budapesti helyszín lesz a Zeneakadémia, a Mátyás-templom, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a fennállásának 200. évfordulóját ünneplő Vakok Iskolája. Az Orgonák éjszakája programsorozat egyik fontos vidéki helyszíne idén Debrecen, ahol a Szent Anna-székesegyházban a salzburgi Mozarteum professzora, Hannfried Lucke ad hangversenyt. A pécsi bazilikában Martin Baker brit orgonaművész-karnagy, a Royal College of Organists korábbi elnöke tart szólóestet. További helyszínek: Békéscsaba, Kecskemét, Szeged, Miskolc, Győr, Balatonfüred, Keszthely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szombathely, Sopron, Nyíregyháza. A Fanfár Maraton keretében, az Orgonák éjszakája alkalmából országszerte több száz helyszínen szólal meg Ott Rezső: Toccata Fantasia Festival című alkotása, amit a Filharmónia Magyarország felkérésére írt.

Az Orgonák éjszakája keretében a világhírű argentin operaénekes, José Cura, és a Liszt-díjas orgonaművész, Szamosi Szabolcs közös koncerteket ad, amelyeken Johann Sebastian Bach, César Franck és Giuseppe Verdi művei mellett spirituálék és Ramirez Kreol miséjének részlete is elhangzik. A két művész június 7-én délután Révkomáromban, este a Mátyás-templomban koncertezik. A másik kiemelt esemény Christian Schmitt német és Vincent Dubois francia orgonaművész (a Notre-Dame orgonistája), valamint a Concerto Budapest (karmester: Keller András) közös hangversenye, amely június 7-én 21 órakor kezdődik a Zeneakadémián. Ezen az esten Richard Strauss, Liszt és Saint-Saëns kompozíciói hangzanak el, majd este 11 órától Christian Schmitt és Vincent Dubois kétorgonás ráadáskoncertet ad.

Az argentin sztártenor is hazánkba érkezik – Con Spirito Egyházzenei Fesztivál, június 8–15.

A Con Spirito, azaz „lélekkel” fesztivál neve egyrészt a zeneművek előadásmódjára utal, másrészt arra is, hogy a fesztivál koncertjeit a vallásos közösség szeretetéből fakadó lelkiség tölti meg pünkösd ünnepén.

A világhírű argentin tenor, José Cura és Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész már június 7-én, az Orgonák éjszakáján is fellép Révkomáromban és Budapesten. A Con Spirito idei nyitókoncertjén (június 8., Szegedi Dóm), majd június 9-én az egri Bazilikában Bach, Franck és Verdi művei mellett spirituálék és Ramirez Kreol miséjének részletei szólalnak meg.



José Cura és Szamosi Szabolcs Forrás: Con Spirito Egyházzenei Fesztivál

A Con Spirito Fesztivál keretében négy hangversenyt ad Magyarországon a Westminster Katedrális Kórusa: június 10-én Veszprémben (Szent Mihály-főszékesegyház), 11-én a Mátyás-templomban, 12-én a pécsi Bazilikában, 13-án a Szegedi Dómban koncerteznek. Ez a világszerte koncertező kórus 1901-es megalakulása óta egyedülálló helyet foglal el az angol egyházi zene élvonalában. Az együttes a katolikus liturgikus szolgálat mellett elismert a nemzetközi koncertéletben, és a felvételek terén is számos elismerést tudhat magáénak: a többi között Gramophone-díjat nyertek az Év legjobb kórusfelvétele és az Év felvétele kategóriában – Frank Martin Miséje és Pizetti Requiem-jének előadásával.

Kiemelt kép: Olivier Latry (Fotó: Deyan Parouchev)