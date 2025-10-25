operakultúrazene

Szereti a zenét? Úgy gondolja, ért is hozzá?

Ma van az opera világnapja. Próbálja ki tudását! Nem állítottunk össze nehéz kvízt. Vágjon bele!

2025. 10. 25. 6:34
Az nem fordulhat elő, hogy ön még nem hallgatott végig egy operát. Nézzük, mire emlékszik! Ígérjük, nem leszünk kegyetlenek!

Kinek a nevéhez kötik legtöbben a magyar operaművészet leghíresebb áriájának, a „Hazám, hazám” című dalnak eléneklését?

 

