Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: 66 százalékos különbség is lehet a díjakban!

A biztosítók idén is legkésőbb november 2-ig hirdethetik ki év végi tarifáikat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 8:27
Illusztráció Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy négyszázezer személygépkocsit érint; szakértők arra számítanak, hogy hetvenezer körül alakulhat a szerződésváltások száma.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzembentartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk, az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kis mértékben csökkennek – tájékoztatta az MTI-t.

A független biztosításközvetítő vezetője jelezte: 

január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket. A többi autós a jármű vásárlásának évfordulóján tud szerződést váltani, és ezeknek a szerződéseknek az átlagdíja jóval magasabb, az Insura előző negyedéves adatai szerint 55 ezer forint körül mozog. 

A 66 százalékos különbség oka elsősorban az érintett autók speciális összetétele: a 15 év feletti autók mintegy 95 százaléka a legkedvezőbb díjú B10 fokozattal rendelkezik, a teljes állománynak viszont csak alig harmada tartozik ebbe a körbe.

A biztosítók többsége a bonus-malus rendszer alkalmazásán túl idén is károkozói pótdíjat számít fel azoknak az autósoknak, akik három vagy öt éven belül kárt okoztak. Mivel ezek szorzója biztosítótól függően másfél-kétszeres is lehet, ez a pótdíj általában jelentős díjemelkedést eredményez. Fontos, hogy az ügyfél a kalkuláció során a megfelelő káradatokat tüntesse fel, különben a kiválasztott biztosító a kártörténeti adatbázis ismeretében a kalkuláltnál jóval magasabb díjról küld számlát.

Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke az MTI-nek jelezte, hogy a novemberi kgfb-kampány a hazai gépjárműállomány 13-15 százalékát érinti, és az előző évek tapasztalatai alapján a tulajdonosok 8-10 százaléka él majd a biztosításváltás lehetőségével.

A szakember ismertette: a kötelező biztosítással foglalkozó 12 biztosító idén is legkésőbb november 2-ig hirdetheti ki év végi tarifáit. Az érintett ügyfelek ezután tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben.

A meglévő szerződés felmondására legkésőbb december 1-jén éjfélig van lehetőség. Az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31-e, de a FBAMSZ elnöke szerint célszerű az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a meglévő szerződés felmondásával egyidejűleg megkötni.

Az autósok 2010 előtt egységesen január 1-jei évfordulóval köthettek kötelező biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél már nem a naptári év kezdőnapja, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani, így 2010 óta évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya.
 

