Orbán ViktorDonald TrumpSzijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint ezért stabil a magyar–amerikai viszony

A külügyminiszter szerint sokszor egyszerűbb lett volna kiállni a másik mögül a politikai támadások hevében, azonban ezt sem Donald Trump sem pedig Orbán Viktor nem tette meg. Szijjártó Péter szerint épp ezért megingathatatlan a két vezető és ezzel a két ország viszonya is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 7:51
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyben hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök véleménye stabil Magyarország szempontjából. Ennek pedig Szijjártó Péter szerint az a személyes barátság az alapja amely létrejött az elnök és a miniszterelnök között.

Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata megingathatatlan
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szijjártó Péter szerint ha valaki látta, hogy hogyan beszélt a magyar miniszterelnökről Sarm-es-Sejkben Donald Trump és hogyan beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott eseményen hazánkról és a miniszterelnökről annak világos, hogy ez a kapcsolat stabil.

A külügyminiszter szerint ezt több kollégája is megerősítette a Fehér Házban járva. Szijjártó szerint több hivatali partnere is beszámolt neki róla, hogy a találkozó során előkerült Magyarország, az amerikai elnök pedig óriási elismeréssel beszélt mind Magyarországról, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnökről. 

A külügyminiszter szerint ugyanakkor ennek a kapcsolatnak megvan a stabil alapja, ez pedig maga Orbán Viktor és Donald Trump.

Szijjártó Péter szerint mind két politikust nagyon durva támadások érték, mégsem álltak ki egymás mögül. Ez pedig egy megbonthatatlan köteléket jelent Orbán Viktor és Donald Trump között. Szijjártó Péter szerint sokszor könnyebb lett volna úszni az árral, azonban ezt sem Orbán sem pedig Trump nem tette meg, ennek pedig meg is van az eredménye. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

