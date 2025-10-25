Szijjártó Péter szerint ezért stabil a magyar–amerikai viszony

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyben hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök véleménye stabil Magyarország szempontjából. Ennek pedig Szijjártó Péter szerint az a személyes barátság az alapja amely létrejött az elnök és a miniszterelnök között.

Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata megingathatatlan

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szijjártó Péter szerint ha valaki látta, hogy hogyan beszélt a magyar miniszterelnökről Sarm-es-Sejkben Donald Trump és hogyan beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott eseményen hazánkról és a miniszterelnökről annak világos, hogy ez a kapcsolat stabil.

A külügyminiszter szerint ezt több kollégája is megerősítette a Fehér Házban járva. Szijjártó szerint több hivatali partnere is beszámolt neki róla, hogy a találkozó során előkerült Magyarország, az amerikai elnök pedig óriási elismeréssel beszélt mind Magyarországról, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnökről.