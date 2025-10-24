A külgazdasági és külügyminiszter nemrég az amerikai hivatali partnereivel egyeztetett. Szijjártó Péter szerint nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet.
Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom
A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval folytatott megbeszélést. Szijjártó Péter nem sokkal később a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a hírekkel ellentétben nincs feszültség Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.
A miniszter a közösségi oldalán jelentkezett egy rövid videóval, amelyben válaszolt arra a kérdésre, hogy valóban be van-e feszülve Marco Rubio Szergej Lavrovra, ha pedig igen, ezért halasztották-e el a budapesti találkozót. Szijjártó Péter szerint erről szó sincsen, a háttérben pedig tovább folynak az egyeztetések.
A külügyminiszter a videóban elmondta: hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy a budapesti békecsúcs kapcsán még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.
Szijjártó szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról.
További Külföld híreink
Korábban arról is írtunk, hogy mire költené Zelenszkij a befagyasztott orosz vagyont.
Borítókép: A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, az egyeztetések folynak a háttérben (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Ezek mi vagyunk + videó
Minden eddiginél többen vettek részt a Békemeneten.
Fico óvatosságra inti Brüsszelt
Hátrébb az agarakkal! Ne siesse el Brüsszel az orosz befagyasztott vagyon ukrajnai felhasználását, figyelmeztetett Fico.
Illegális bevándorló okozott tömegbalesetet
A férfit a Biden-adminisztráció szabadon engedte.
Nyolcvan éve őrzi a békét – de meddig bírja még az ENSZ?
Nyolcvan éve jött létre a világ legnagyobb diplomáciai fóruma.
