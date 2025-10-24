Szijjártó PéterBudapesti békecsúcsMarco RubioSzergej Lavrov

Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom

A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval folytatott megbeszélést. Szijjártó Péter nem sokkal később a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a hírekkel ellentétben nincs feszültség Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 13:36
A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, az egyeztetések folynak a háttérben
A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, az egyeztetések folynak a háttérben Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter nemrég az amerikai hivatali partnereivel egyeztetett. Szijjártó Péter szerint nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet. 

Szijjártó Péter szerint nincs konfliktus, tisztázandó részletek vannak
Szijjártó Péter szerint nincs konfliktus, tisztázandó részletek vannak. Fotó: AFP

A miniszter a közösségi oldalán jelentkezett egy rövid videóval, amelyben válaszolt arra a kérdésre, hogy valóban be van-e feszülve Marco Rubio Szergej Lavrovra, ha pedig igen, ezért halasztották-e el a budapesti találkozót. Szijjártó Péter szerint erről szó sincsen, a háttérben pedig tovább folynak az egyeztetések. 

A külügyminiszter a videóban elmondta: hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy a budapesti békecsúcs kapcsán még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna. 

Szijjártó szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról. 

Korábban arról is írtunk, hogy mire költené Zelenszkij a befagyasztott orosz vagyont

 

Borítókép: A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, az egyeztetések folynak a háttérben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

