Piszkos Fred, a kapitány a filmvásznon

Varsányi Ferenc, a Piszkos Fred, a kapitány című animációs film rendezőjének a neve sokaknak a nyolcvanas évek kultuszfilmjét, a Suli-buli című pixillációs alkotást idézi fel. Az animációs szakember később Hollywoodban is dolgozott, többek között Csupó Gábor stúdiójában, ahol supervising directorként vett részt a többszörös Emmy-díjas Fecsegő tipegők sorozat készítésében.

Varsányi Ferenc, a Piszkos Fred, a kapitány rendezője. Fotó: Kurucz Árpád

Készül a Piszkos Fred, a kapitány című animációs film

– Túl vagyunk két szakaszon, a fejlesztésen és a gyártás előkészítésen – kezdte válaszát a rendező arra a kérdésünkre, hogy áll most a film. – Beadtuk a gyártási pályázatot a Nemzeti Filmintézethez, jelenleg az elbírálásra várunk. A gyártási szakasz a legfontosabb a folyamatban, mert itt történik a film készítésének az oroszlánrésze Az előkészítés pedig azért nagyon lényeges, mert sok minden ekkor dől el. Például az összes karakternek megvan a figuraterve, elkészültek a helyszíntervek, és a színészekkel a szereplők hangját is felvettük az előhangfelvételen. Az előhangfelvétel két okból nagyon jelentős: egyrészt a felvett szinkron alapján készítjük el a szájmozgást, másrészt egy jó előhangfelvétel az animátoroknak is inspirációt ad. Az animátor a rajzfilmben olyan, mint a színész az élőszereplős filmben: ő adja meg a színészi játékot, a gesztusokat és a mozgást – mondta Varsányi Ferenc.

A teaser film intrója

Elárulta, hogy a szereplők hangját olyan neves magyar színészek adják, mint Reviczky Gábor, Kerekes Vica, Fehér Tibor, ifj. Vidnyánszky Attila, Csőre Gábor, Kálloy-Molnár Péter, Szervét Tibor, Kerekes József és Für Anikó. A produkció két neves alkotó, a Balázs Béla- és Bánffy Miklós-díjas Kollarik Tamás és a többszörös Magyar Mozgókép-díjas Takó Sándor vezetésével készül.

– Elkészült a képes forgatókönyv, összevágtuk, ráillesztettük a színészek hangjára a paneleket, tettünk be zörejeket és zenét, és megszületett a teaser film. Az alkotók számára fontos, hogy mindent kipróbáljunk, ami majd bekerül a filmbe, eldőlnek a technikai megoldások, és a támogatónak is számít, hogy lássa, milyen filmet álmodtunk meg. A teaser hatalmas érdeklődést generált, két nap alatt több mint egymillió megtekintést ért el – tette hozzá.

Beszélgetésünk során kiderült, hogy Varsányi Ferenc számára Rejtő Jenő munkássága személyes élményekkel is összefonódik: nyolcévesen olvasta először a Piszkos Fred, a kapitányt, és azóta is rajongója az írónak. 2009-ben dokumentumfilmet készített Rejtő életéről Volt egyszer egy regényhős, akit P. Howardnak hívtak címmel. Már húsz éve foglalkoztatja az ötlet, hogy Rejtő Jenő egyik legismertebb művét animációs formában álmodja vászonra.

Ez a film nem csupán egy művészeti projekt, hanem valódi nemzeti ügy is – szögezte le Varsányi Ferenc. – Piszkos Fred történetének filmre vitele régóta esedékes, amit nem várhatunk el más nemzetek filmeseitől, a mi történeteinket nekünk kell elmesélnünk, a saját látásmódunkkal. Célunk, hogy Rejtő munkásságát a legfiatalabb nemzedékekhez is eljuttassuk, idehaza és külföldön egyaránt.

Egy kortalan univerzumot alkotunk, amely egyben tisztelgés is az író zsenialitása előtt –fogalmazott a rendező.

Mint mondta, A Piszkos Fred, a kapitány műfaja kalandfilm lesz, ami az animáció révén kelti életre a rejtői humor és gegvilág sajátos atmoszféráját.

A moziélmény az egész családnak szól, a középiskolás korosztálytól kezdve a nagyszülőkig. Az alkotók azt remélik, hogy a film méltó lesz a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokon való bemutatkozásra is, és idővel olyan kultikus státuszt ér el, mint korábban a Macskafogó vagy éppen a Suli-buli, amire az alapanyagul szolgáló Rejtő-regény ismeretében adottak is az esélyek.