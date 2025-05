Franco Nero elárulta, mit gondol a magyarokról, és azt is, hogy mikor hagyja abba a színészkedést

A több mint hatvanéves pályafutása alatt eddig 235 mozis vagy televíziós produkcióban szerepelt, köztük számos olyan magyar filmben, mint a Honfoglalás, a Sacra Corona vagy a Julianus barát. És miként Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója a Pesti Vigadóban hétfő este elmondta, a hazánkkal híresen jó viszonyt ápoló színész iránti tiszteletből hívták el ismét Magyarországra, illetve a veszprémi közönséget is szeretnék megajándékozni a jelenlétével és egy különleges esttel, Franco Nero pedig örömmel fogadta a meghívást. Kedden olasz és magyar zenei betétekkel – köztük a Honfoglalás című dallal – tarkított életútinterjún vesz részt a teátrumban, amelyen Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese és kreatív vezetője kérdezi majd a művészt, személyes témákat is érintve.

Franco Nero alig várja, hogy a saját szemével lássa a Szent Koronát. Fotó: Ladóczki Balázs

A Pesti Vigadóban pedig kiderült, hogy bár a nyolcvanhárom éves színész mögött elképesztő karrier áll, esze ágában sincs lassítani a tempón: jelenleg amellett, hogy rendezőként is kipróbálja magát, összesen tizenöt filmen dolgozik szerte a világban; van, amelyiket hazánkban forgatja, de olyan is, amelyet Németországban vagy Ausztráliában készít. A jelenleg készülő produkciókról még csak szűkszavúan nyilatkozott, de kiderült, az egyikben Federico Fellinit alakítja majd; mindez azért is lehet kiemelten fontos a számára, mert a színészről tudni lehet, nagy bánata, hogy nem volt lehetősége szerepelni az olasz rendezőzseni egyik művében sem. Elmondta azt is, hogy még mindig szerelmes a filmvászonba, hatalmas lelkesedés járja át, amikor játszik; ha ez az érzés valaha megszűnne benne, akkor fel is hagyna a szakmájával.

A beszélgetés során megkérdezték tőle azt is, hol érezte magát Magyarországon a legjobban, és egyből rávágta, hogy Tokajon és környékén, ahol a Mario, a varázsló című filmet forgatta. Nagyon szereti a magyar borokat, mint viccesen hozzátette, majdnem olyan jók, mint az olaszok, barátságot ápol a Sacra Corona óta Koltay Gábor rendezővel, az ő szőlőbirtokán is számos különböző nedűt megkóstolt.

Elárulta azt is, hogy hazánkat nagyszerű országnak tartja, lenyűgözőnek találja a történelmünket, és szereti a magyar embereket, eddig mindenki rendkívül kedves volt vele nálunk. Lapunk megkérdezte azt is, igaz-e, hogy visszatér az egyik legelső sikeréhez, és több mint hatvan évvel a klasszikus olasz spagettiwestern után ismét eljátssza Djangót, és valóban. Nemigen beszélhet még róla, de a Django Lives címet viselő folytatás 1915-ben, azaz a némafilmes korszakban játszódik majd a hollywoodi stúdiórendszerben, itt dolgozik lovászként az egykori fegyverforgató, a békés napjainak azonban vége szakad, amikor egy kollégájával Mexikó felé veszik az irányt – az nem derült ki, hogy ott mi történik majd, de valószínűleg ismét elő kell vennie a hatlövetűt.

Mielőtt Franco Nero holnap a elhagyná a fővárost, még megnézi a Parlamentben a Szent Koronát, amelyre nagyon kíváncsi, majd a következő két napon bejárja a Balaton-felvidéket, az esti előadás és az azt követő fogadás mellett pedig részt vesz egy pad avatásán is, amelynek során ott hagyja a kézjegyét Veszprémben.

Borítókép: Franco Nero a Pesti Vigadóban (Fotó: Ladóczki Balázs)