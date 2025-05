Varázsszőnyeg és gömbvillám – furcsa jelenségek a Sajtófotó Kiállításon

Idén a tizenhat kategória díjaira 282 fotográfus 2566 pályaművel és összesen 7488 képpel nevezett, ezekből választották ki a legérdekesebbnek tartott munkákat. És mivel az utóbbi évben Magyar Péter a közélet egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált, nem meglepő módon a 2024-ről egyfajta látleletet kínáló tárlaton is gyakran megjelenik. Rögtön ő is fogad minket a Capa Központ Sajtófotó Kiállítására belépve, ugyanis a 24.hu munkatársának, Mohos Mártonnak a MÚOSZ Nagydíjjal kitüntetett felvételén egy fiatalember napszemüvegén keresztül láthatjuk a politikust egy gyűlés közben, de megjelenik mások mellett a fotós másik művén kísértetként is. Az egyik vidéki rendezvényén ugyanis olyan erős reflektort irányítottak rá, hogy az csaknem kiégette a lencsét, így olyan, mintha egy világító szellem vagy egy gömbvillám tartana beszédet.

Mohos Márton (24.hu): A Messiás. Forrás: 43. Magyar Sajtófotó Pályázat

Ezzel szemben a Hír-, eseményfotó kategóriában az Escher Károly-díj első helyezettje Veres Viktor munkája lett, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök látható az Európai Politikai Közösség ülésén, egy feltehetőleg parázs vita közben, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök társaságában. A klasszikus értelemben vett aktuálpolitika az említett műveket leszámítva egyébként szűk részét képezi a kiállításnak, számos szekcióban pedig munkatársaink kiemelkedő eredményeket értek el. Mióta felújították a Városligetet, kevés Instagram-kompatibilisebb helyszín létezik Budapesten, a Néprajzi Múzeum pedig különösképpen megunhatatlanul hálás témát szolgáltat a közösségi médiára posztoló egyszeri járókelőknek, turistáknak, hát még a profi fotósoknak. A Mediaworks munkatársa, Csudai Sándor azonban úgy örökítette meg a kulturális intézményt, ahogyan még korábban senki, a Streetfotó egyedi kategóriájában a harmadik helyezést elért képén az épület oldalán végigfutó lépcső úgy fest, mintha egyenesen a mennyországba vezetne, ahogyan azt a Led Zeppelin is megénekelte a Stairway to Heaven című számában.

Csudai Sándor (Mediaworks): Lépcső. Forrás: 43. Magyar Sajtófotó Pályázat

És ha már 2024, a hazai könnyűzenei életben számos új előadó tűnt fel vagy lépett szintet a karrierjében, így nem meglepő módon Azahriah, Pogány Induló, a Carson Coma is visszaköszön a falakról, miként Krúbi is, ahogyan egy varázsszőnyegen a közönség felett lebeg a Papp László Sportarénában adott koncertjén, a felvétellel pedig munkatársunk, Polyák Attila a Művészet szekció első helyén végzett.

Polyák Attila: Krúbi Forrás: 43. Magyar Sajtófotó Pályázat

Egészen más témát ölel fel a Szabad Föld fotósának, Kállai Mártonnak a sorozata. Miként az ismertetőben áll, a citizen science, azaz a közösségi tudomány egy kurrens és feltörekvő ága a világ megismerésének, maga a definíció is annyira új, hogy pontos jelentéséről sincs egyértelmű szakmai konszenzus, ráadásul a magyarul elterjedt változat nem túl precíz fordítása az eredeti, angol verziónak. Lényegében azonban arról van szó, hogy sokan a szabadidejükben, önkéntesként különböző tudományágakban tevékenykednek, ez a parányi réteg pedig egyfajta szubkultúrát alkot, és ellenszolgáltatás nélkül végez adatszolgáltatást, ezáltal pedig kiemelten hozzájárulnak egy-egy szakterület eredményeihez. Az Erste – Higgy magadban elnevezésű különdíj Emberábrázolás és portré szekciójában a harmadik helyezést elért sorozatban van, aki felfelé tekint, és az éjszakai eget kémleli csillagászati távcsővel, míg egy idős úr figyelme lefelé irányul, ízeltlábúakat nagyító alatt vizsgálva.