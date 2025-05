Kelemen Barnabás: A Springfest a lelkünket is mutatja

Őriszentpéteren újjáéled és Szentgyörgyvölgy, Velemér, Lendvajakabfa településeit is betölti idén a legendás Virágzás napjai, amely a méltán híres művészeti találkozó örökségét viszi tovább egy olyan vidéken, ahol a helyiek szerint létrát lehet a csöndnek támasztani. A helyszínen már épül a színpad és a helyiek készülnek a háromnapos fesztiválra, a Springfestre.

A Springfest azokat az értékeket is mutatja, amiket Kokas Katalin és Kelemen Barnabás fontosnak tart (Fotó: Csibi Szilvia)

A Springfest a néphagyományokra, tradíciókra fókuszál

Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár a Springfesttel nemcsak folytatja a 25 éves Virágzás napjai fesztivál hagyományát, hanem hazatértek általa.

Kelemen Barnabás elmondása szerint

Sülyi Péter – az Omega együttes szövegírója – alapította a Virágzás napjait Őriszentpéter és környékén még a kilencvenes évek közepén, ahol aztán ők is a meghívottak közt voltak.

A kétezres évek elején szólóban, duóban, vonósnégyessel, családdal vagy egyéb formációval belekóstolhattak az ottani miliőbe és abba a szellemiségbe, amit ez a fesztivál jelentett: mindig is nagyon természetközeli, emberközeli volt, soha nem akart nagyobbra nőni, így megmaradt az intimitása. Ez öt évvel ezelőtt befejeződött, Sülyi Péter már nem tudta folytatni, de örül neki, hogy viszik tovább az örökségét.

– A Springfest a mi lelkünket és azokat az értékeket is mutatja, amiket fontosnak tartunk, ezzel együtt az az ötven művész is alakítja az arcát, aki idén velünk tart. Az egyik jelmondatunk a bartóki Cantata profana idézete: mindig tiszta forrásból, ami itt többszörösen igaz – mutatott rá a hegedűművész, aki Bartók Béla első vonósnégyesét is megszólaltatja a fesztiválon a Kelemen ­Quartettel. Elhangzik továbbá Brahms Vonós szextettje, előadják Berecz Mihállyal Schumann A-moll szonátáját, Haydn vonós darabját játssza a Trió Gaspard, valamint Bartók duók is felcsendülnek a veleméri Árpád-kori templomban. Prokofjev gyermekeknek írt szimfonikus meséje, a Péter és a farkas is műsoron lesz, amiben a mesélő Csákányi Eszter. Kelemen Hanna pedig Kertész Imre Kaddisában lép színpadra Szabó Sebestyén Lászlóval és zenészekkel együtt. A színeszek közül Vecsei H. Miklós A kis herceggel, Csányi Sándor pedig egy önálló produkcióval érkezik.

A fesztivál programkínálata páratlanul sokrétű, valódi kulturális kalandozást ígér minden korosztálynak.

A veleméri Árpád-kori templomban Bartók duók is felcsendülnek (Fotó: Fesztivál Akadémia Budapest)

Mint megtudtuk,

kézműves programok is várják a látogatókat helyi mesterekkel és a klasszikus zene mellett népzene is szól majd olyan kiválóságokkal, mint Pál István Szalonna.

Papp Lajos szívsebésszel lesz egy beszélgetés és eljön Kassai Lajos lovasíjász mester, aki a saját területén úttörő és ikon, valamint nem utolsósorban velünk lesz a Berecz család, Berecz András, a nagy mesélő és fia, Berecz István is, aki a Springfest házigazdája

– avatott be a zenész.

Kelemen Barnabás felidézte, hogy tíz éve egy nyári fesztivállal és mesterkurzusokkal indult a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) története, aztán újabb és újabb indák nőttek ki belőle. A nyári fesztivál egy téli fesztivállal folytatódott, mely a békeidőket idézi meg és szinte kitapintható volt, hogy el kell érkezni a tavaszi fesztiválhoz is, amely a néphagyományokra, tradíciókra fókuszál és a klasszikus zenét, a népzenét, az irodalmat és a népművészeti alkotásokat hozza összhangba a természettel.

A FAB nemcsak fesztiválok szervezésével, hanem országszerte tartott mesterkurzusokkal és nemzetközi zenei versenyekkel is gazdagítja a magyar zenei életet. A mesterkurzusok mostanra nyaranként több mint száz egyetemistát inspirálnak, harmincöt országból ötven-hatvan művész érkezik, miközben ezzel párhuzamosan nemzetközi versenyek többlépcsős rendszerét építették fel.

A cél mindig az volt, hogy a fiatalokat a lehető legkorábban, a legfogékonyabb életszakaszban tudják inspirálni tanáraikkal együtt. Ezt szolgálja a Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató is, aminek idei utolsó állomásaira még lehet jelentkezni.

Itt a gyerekek végighallgatják egymást, a zsűri pedig minden résztvevőt hosszasan értékel. Kelemen Barnabás szerint a zenetanulás olyan, mint az élsport, nagyon fontosak a kezdeti évek berögződései és az, hogy megszerettessék és inspirálják a gyerekeket. – Mára beérett a kezdeményezésünk, kialakítottunk egy baráti légkört a szakemberekkel, tanárokkal, amiből mindannyian nagyon sokat tudunk tanulni – magyarázta.

A hegedűművészt Bartók Béla műveinek egyik legcsodálatosabb tolmácsolójaként szokták emlegetni, május 14-én pedig átvehette a Bartók Rádió Zenei Díját a Budapest Music Centerben, ami hatalmas megtiszteltetés számára. Mint kifejtette, tanáraitól, mestereitől – Perényi Esztertől, Rolla Jánostól kezdődően – gyerekként és a tanuló­éveiben megkapta azt a tanítást, amely tulajdonképpen visszavezet Bartókig és a pályatársakig mestereken és tanítványokon keresztül.

Kocsis Zoltánnal hatalmas megtiszteltetés volt folytatni mindezt, vele felvehettem Bartók összes hegedűre és zongorára írt művét és zenekari kompozícióit. Rados Ferenc tanár úrtól körülbelül hatvanórányi Bartók mesterkurzust kaptunk, melynek folytatása a mai napig tart, pont most egyeztettük le Kurtág Györggyel Bartók első vonósnégyesét, amit hamarosan a nagyközönség elé tárunk. Ennek az útnak soha sincs vége, úgy is mondhatnám, addig a jó, amíg az úton haladunk

– összegezte.