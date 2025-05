Az öt legjobb Val Kilmer-film –Tombstone - Halott város+ videó

A film központi eleme a híres O.K. Corral-i lövöldözés, amely a vadnyugat egyik legismertebb összecsapása volt. A hősiesség, testvériség és árulás témái dominálnak a film során. A film premierje idején egyszerre futott egy másik Wyatt Earp-témájú produkció is, Kevin Costner főszereplésével (Wyatt Earp, 1994), de a közönség sokkal lelkesebben fogadta a lendületesebb, látványosabb Tombstone-t.

Egy kis történelem

Tombstone egy valóban létező város Arizonában, amely a 1880-as évek elején a vadnyugat egyik legismertebb és legveszélyesebb települése volt. A város hirtelen gazdagodott meg, miután ezüstlelőhelyeket fedeztek fel a környéken, ezzel aranylázhoz hasonló fellendülést okozva.

Feszült tekintetek (Fotó: Mafab.hu)

A gyorsan növekvő lakosság és a jogrend hiánya miatt gyakoriak voltak a fegyveres összetűzések, bandaháborúk. A híres O.K. Corral-i lövöldözés 1881. október 26-án történt, amikor Wyatt Earp, testvérei (Virgil és Morgan) és Doc Holliday összecsaptak a hírhedt „Cowboy” bandával. Ez az alig harminc másodperces tűzharc az amerikai vadnyugat egyik legismertebb legendájává vált.

Érdekességek

Val Kilmer Doc Holliday alakítását sokan a karrierje csúcsának tartják – a szerep kedvéért lefogyott és betegesen sovány külsőt öltött, hogy hitelesen jelenítse meg a tüdőbajban szenvedő legendát. Bár George P. Cosmatos a hivatalos rendező, Kurt Russell később elárulta, hogy a forgatás nagy részét valójában ő irányította a kulisszák mögött. A filmben látható O.K. Corral-i tűzpárbaj jelenet rendkívül hű maradt a valós történelmi beszámolókhoz – ritkán látni ilyen részletesen rekonstruált vadnyugati lövöldözést. A „Cowboyok” vörös szalagot viseltek a filmben a karjukon, amit a valódi bandatagok is hordtak megkülönböztető jelzésként.

Összegzés

A Tombstone az egyik legautentikusabb és legizgalmasabb vadnyugati film, amely nemcsak látványos akciójelenetekkel, hanem erős karakterábrázolással is kiemelkedik. Kurt Russell karizmatikus Wyatt Earp-ként, és Val Kilmer zseniális Doc Holliday-alakítása miatt is különösen emlékezetes. A film hűen idézi meg a vadnyugat kemény, törvényen kívüli világát, mindezt erős drámai töltettel és hiteles atmoszférával. Egy igazi klasszikus, amely egyszerre szórakoztat és történelmi betekintést is ad.

Idővonal: A Tombstone - Halott város című filmet 1993-ban mutatták be, abban az évben, amikor Magyarországon, a pörbölyi tragédiában tizenkét ember vesztette az életét, mert iskolásokat szállító autóbusz hajtott a sínekre a Tolna megyei Pörbölynél; Csehszlovákia két önálló országra, Csehországra és Szlovákiára bomlott; George Bush és Borisz Jelcin elnök aláírta Moszkvában a START–II szerződést arról, hogy tovább csökkentik az amerikai és az orosz hadászati támadófegyvereket az összes több robbanófejes ICBM felszámolásával, és hadászati nukleáris készleteik kétharmaddal való csökkentésével; Habsburg Károly – Habsburg Ottó fia – és Francesca Thyssen–Bornemisza bárónő a stájerországi Mariazellben házasságot kötött; II. János Pál pápa „Hungarorum gens” kezdetű bullájával megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését. Többek közt az érsekségek számát háromról négyre emelte, új érsekséggé és metropolitai székhellyé tette a veszprémi püspökséget; az MDF-ből kizárt Csurka István és a köré tömörülő csoport megalapította a Magyar Igazság és Élet Pártját és 61 éves korában meghalt Antall József, Magyarország miniszterelnöke. Az új miniszterelnök, Boross Péter december 21-én alakította meg kormányát. (Wikipédia)

Borítókép: Doc Holliday szerepében Val Kilmer (Fotó: Mafab.hu)