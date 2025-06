A VéNégy Fesztivál idején megnyílik a Nagymarost és Visegrádot összekötő víz alatti alagút

A Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó mai sajtótájékoztatóján Vitályos Eszter, a fesztivál fővédnöke kiemelte: – A visegrádi együttműködés Magyarország életében alapvető jelentőségű, mivel hiszünk a régiós összefogás, Közép-Európa népeinek az erejében. Az esemény találkozás a kultúrával, a művészettel, zenével, sporttal, gasztronómiával és mindenekelőtt egymással – mondta, majd hozzátette: – Ilyenkor érezzük igazán, mennyire szükségünk van arra, hogy időnként lelassuljunk, megálljunk egy pillanatra és újra felfedezzük azokat az értékeket, amelyek igazán számítanak, „a közösségeink erejét, a közös élmények örömét és az emberi kapcsolatok jelentőségét”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy idén minden eddiginél színesebb sportolási lehetőségek várják majd a fesztiválozókat.

A VéNégy Fesztivál sajtótájékoztatója (Fotó: Klinger Gábor)

A VéNégy Fesztivál programjai

Rétvári Bence országgyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke kiemelte, hogy

a fesztiválon négy ország kultúrája jelenik meg, négy ország gasztronómiájába lehet majd belekóstolni.

Virtuális valóság bemutatóval, színházi előadásokkal és koncertekkel is várják a közönséget – fűzte hozzá.

Kis Domokos Márk fesztiváligazgató elárulta, hogy a rendezvény egyik új helyszíneként megnyílik a Nagymarost és Visegrádot összekötő alagút, amin keresztül át lehet majd sétálni a Duna alatt.

A zenerajongókat négy színpadon több mint 40 zenei programmal várják. A legnépszerűbb hazai zenekarok adnak egymásnak randevút: fellép többek között Dzsúdló, DESH, Quimby, Elefánt, 4S Street, Analog Balaton, Bëlga, Bohemian Betyars, Blahalouisiana, Co Lee, Hakumba, Esti Kornél, Fiúk, Lenkke_ és a Palo Canto. Emellett a feltörekvő tehetségek és az ambient elektronikus zenei szcéna jeles képviselői is színesítik a zenei palettát. Életre kel a HangPart, ahol a természet és a zene összefonódik, lesz szintisimogató, valamint táncház is várja az érdeklődőket.

A színházi programokkal kapcsolatban elmondta, hogy a nyitó darab a Nemzeti Színház Ázott hajában hét halott bogár ragyog című produkciója lesz, Vecsei H. Miklós és a Qjúb zenekar közös előadásában.

Szlovákiából és Csehországból egy-egy kortárs táncszínházi produkció érkezik besztercebányai Divadlo Stúdio tanca, valamint a prágai 420PEOPLE társulat előadásában. A krakkói Teatr Groteska „Windows” című előadása a vizuális színház egyedi világába kalauzol.

Aki színházjegyet vált és megnézi az előadást, azok utána ingyenesen bulizhatnak az esti koncerteken

Tűzzsonglőr előadás, bohócshow, fényshow, valamint extrém síbajnokság várja a fesztiválozókat. A lengyel Concept Cultura csapata a VR sátorban várja a virtuális valóságban elmerülni vágyókat, de a híres magyar fotográfus, Robert Capa élete is megelevenedik A szerencsejátékos című monodráma részeként.

Óvodapedagógusok vigyáznak a gyerekekre (Fotó: VéNégy Fesztivál)

A fesztiváligazgató hangsúlyozta, hogy óvodapedagógusok vigyáznak majd a gyerekekre minden nap 14 és 20 óra között: lesznek kézműves-foglalkozások, meseolvasás, társasjáték, interaktív cirkusz, animációs foglalkozás és bábszínházi előadások is szerepelnek a programban.

A színháznak és a művészeteknek hatalmas ereje van, közös felelősségünk, hogy ezt megismertessük a fiatal generációval. A fesztivál már a kezdetektől elkötelezte magát e küldetés mellett, a színházjegy akció révén évről évre egyre több fiatalt sikerül becsábítani az előadásokra. Hihetetlen öröm látni, amikor csillogó szemekkel hagyják el a nézőteret. Katartikus és felemelő pillanatok sora vár ránk idén is, sok szeretettel várunk mindenkit a mesés Dunakanyarban

– emelte ki Kis Domonkos Márk.

A Dunakanyar (Fotó: VéNégy Fesztivál)

Gazdag összművészeti programkavalkád várja a kultúra szerelmeseit július első hétvégéjén Nagymaroson, ahol a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a maga szórakozását. A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Határtalan nyár rendezvénysorozat keretében a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásával valósul meg. A részletes program itt megtekinthető.