Ma este a Duke Ellington Orchestra elhozza a jazz aranykorát a Margitszigetre

Edward Kennedy Duke Ellington nemcsak zeneszerző és zongorista volt, hanem a jazz egyik legnagyobb hatású alakja. Több mint öt évtizedes pályája során kétezer kompozíciót írt, köztük olyan klasszikusokat, mint a Take the „A” Train, a Caravan vagy a Mood Indigo. Művei nemcsak koncerttermekben, de mozivásznon is rendre felcsendültek: többek között a Gyilkosság az Orient expresszen, a Tágra zárt szemek, a Mátrix, a Ryan közlegény megmentése és a Hét év Tibetben című filmekben is találkozhattunk velük.

A Duke Ellington Orchestra ma este a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad koncertet. Fotó: Margitszigeti Színház

Duke Ellington öröksége száz év távlatából

Bár Ellington már nincs köztünk, zenekara több mint száz éve járja a világot, ugyanazzal a szenvedéllyel és precizitással viszik tovább mesterük örökségét. Az aktuális felállás kiemelkedő zenészekből áll, akik a hagyományokat tiszteletben tartva, de saját kreativitásukkal is gazdagítva adják elő a jazz legnagyobb darabjait.

A Duke Ellington Orchestra koncertjeit az improvizáció, a spontaneitás és az egyéni virtuozitás teszi megismételhetetlenné. Még ha egy jól ismert szám csendül is fel, biztosak lehetünk benne: most valami újat hallunk.

Miközben hűek maradnak a klasszikus bigband-hagyományokhoz, a zenekar nem fél a megújulástól sem: modern hangszerelésekkel, fiatal előadókkal, kortárs jazz-ihletésekkel frissítik fel a jól ismert dallamokat.

Az aktív turnézás mellett mesterkurzusokat tartanak, zenei műhelyeket vezetnek szerte a világban, így a Duke Ellington Orchestra ma is élő kapocs a jazz múltja és jövője között.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad nem is lehetne méltóbb helyszín ehhez a zenei utazáshoz. A fák között átsuhanó szellő, a tücskök ciripelése és a nyári égbolt alatt megszólaló bigband-hangzás egyszerre valóság és álom. Ahogy maga Ellington fogalmazott: „A zene a világ közös nyelve, az eszperantója.”

Ma este a természet és a zene szinte egybeolvad, így nem csupán koncertet kapunk, hanem egy átélhető, érezhető, élő-lélegző zenei élményt.