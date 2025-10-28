Elhunyt a Waczak szálló sztárja

Életének 93. évében elhunyt Prunella Scales, a legendás brit színésznő, akit a világ elsősorban a Waczak szálló (Fawlty Towers) című kultikus vígjátéksorozat savanyú és szigorú matrónájaként, Sybil Fawltyként ismert meg.

Prunella Scales férjével, a 2024-ben elhunyt Timothy West színésszel (Forrás: PA)

A szomorú hírt hétfőn este a színésznő fiai, Samuel és Joseph West közölték a nyilvánossággal. Közleményükben tudatták, hogy édesanyjuk békésen, londoni otthonában távozott el a földi létből, szerettei körében.

Prunella Scales a brit televíziózás egyik megkerülhetetlen alakja volt, akinek több mint hét évtizedet felölelő pályafutása során a komikus és a drámai szerepek egyaránt helyet kaptak. Bár a szélesebb közönség számára Sybil Fawlty megformálójaként – aki gúnyos megjegyzéseivel és jellegzetes, dörgő kacajával terrorizálta férjét, Basil Fawltyt (John Cleese) a legendás sitcomban – vált a halhatatlanná, Scales drámai színésznőként is kiemelkedőt alkotott.

Alakításáért, mint II. Erzsébet királynő Alan Bennett 1991-es drámájában (A Question of Attribution), BAFTA-jelölést is kapott. Emellett emlékezetes szerepeket vállalt például olyan sorozatokban, mint a Mapp & Lucia.

A színművésznő magánéletére jellemző volt a stabilitás: hatvan éven át élt boldog házasságban férjével, a szintén elismert színész, Timothy Westtel, aki 2024-ben hunyt el. Közös életük és szakmai együttműködésük egyik utolsó dokumentuma a rendkívül népszerű Great Canal Journeys című sorozat volt, melyben idős koruk ellenére is felfedezték a brit és európai vízi utakat, megmutatva a házastársak közti évtizedes szeretet és kapocs erejét.