Elhunyt a Waczak szálló sztárja

Prunella Scales, a brit televíziózás ikonikus alakja 93 éves volt.

Forrás: BBC2025. 10. 28. 13:10
Prunella Scales a Waczak Szállóban
Életének 93. évében elhunyt Prunella Scales, a legendás brit színésznő, akit a világ elsősorban a Waczak szálló (Fawlty Towers) című kultikus vígjátéksorozat savanyú és szigorú matrónájaként, Sybil Fawltyként ismert meg.

Prunella Scales
Prunella Scales férjével, a 2024-ben elhunyt Timothy West színésszel (Forrás: PA)

A szomorú hírt hétfőn este a színésznő fiai, Samuel és Joseph West közölték a nyilvánossággal. Közleményükben tudatták, hogy édesanyjuk békésen, londoni otthonában távozott el a földi létből, szerettei körében.

Prunella Scales a brit televíziózás egyik megkerülhetetlen alakja volt, akinek több mint hét évtizedet felölelő pályafutása során a komikus és a drámai szerepek egyaránt helyet kaptak. Bár a szélesebb közönség számára Sybil Fawlty megformálójaként – aki gúnyos megjegyzéseivel és jellegzetes, dörgő kacajával terrorizálta férjét, Basil Fawltyt (John Cleese) a legendás sitcomban – vált a halhatatlanná, Scales drámai színésznőként is kiemelkedőt alkotott.

Alakításáért, mint II. Erzsébet királynő Alan Bennett 1991-es drámájában (A Question of Attribution), BAFTA-jelölést is kapott. Emellett emlékezetes szerepeket vállalt például olyan sorozatokban, mint a Mapp & Lucia.

A színművésznő magánéletére jellemző volt a stabilitás: hatvan éven át élt boldog házasságban férjével, a szintén elismert színész, Timothy Westtel, aki 2024-ben hunyt el. Közös életük és szakmai együttműködésük egyik utolsó dokumentuma a rendkívül népszerű Great Canal Journeys című sorozat volt, melyben idős koruk ellenére is felfedezték a brit és európai vízi utakat, megmutatva a házastársak közti évtizedes szeretet és kapocs erejét.

Prunella Scales utolsó évtizedét a vaszkuláris demencia elleni küzdelem árnyékolta be. Bár a betegség visszavonulásra kényszerítette a színészi pályáról, fiai közleménye szerint „otthonában folytatta életét. Utolsó napjai kényelmesen, elégedetten és szeretettel körülvéve teltek el”.

 

 

