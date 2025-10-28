Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

kenyarepülőgép szerencsétlenségrepülőgép-katasztrófa

Kenyai repülőgép-katasztrófa: Sulyok Tamás részvétet nyilvánított

Nyolc magyar is életét vesztette a tragédiában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 15:23
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mély megrendüléssel értesültem a kenyai repülőgép-balesetről. A tragédiában elhunytakért imádkozom, családjuk számára pedig együttérzésemet fejezem ki, a történtek feldolgozásához szívből kívánok számukra erőt” – írta közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak. Később a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

add-square Kenyai tragédia

Szijjártó Péter: A kormány minden segítséget megad a kenyai halálos áldozatok hozzátartozóinak

Kenyai tragédia 6 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu