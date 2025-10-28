Kenyai repülőgép-katasztrófa: Sulyok Tamás részvétet nyilvánított

„Mély megrendüléssel értesültem a kenyai repülőgép-balesetről. A tragédiában elhunytakért imádkozom, családjuk számára pedig együttérzésemet fejezem ki, a történtek feldolgozásához szívből kívánok számukra erőt” – írta közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak. Később a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte, a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai.