A Csontbárótól Piszkos Fredig: a kortárs magyar animáció arcai

Émile Reynaud francia feltaláló 1892. október 28-án mutatta be a világ első rajzfilmjét, ezért a Nemzetközi Animációs Filmszövetség kezdeményezésére 2002 óta október 28-án ünnepeljük az animáció világnapját. Ennek apropóján tart a Highlights of Hungary és az MCC Magyar Összetartozás Intézete animációsfilm-vetítésekkel, valamint izgalmas beszélgetésekkel tarkított közös rendezvényt a budapesti Premier Kultcaféban kedden, 17 órától.

Az animáció világnapja alkalmából rendezvényt szervez az MCC Magyar Összetartozás Intézete (Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete)

Az eseményen részt vesz a Fazakas Szabolcs rendező-operatőr, Hajnal Ödön, a Digitális Legendárium ügyvezető igazgatója, dr. Kollarik Tamás producer, valamint Varsányi Ferenc rendező. A kortárs magyar animáció izgalmas aspektusait képviselő alkotókkal Lakatos Mihály, az intézet szenior kutatója beszélget. A vendégeket Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője és dr. Margittai Gábor, az MCC Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója köszönti.

Fazakas Szabolcs székely rendező-operatőr a Székelyföldi Legendáriumot 2008-ban álmodta és alapította meg azzal a céllal, hogy a Székelyföld gazdag legenda- és mondavilágát átmentse a XXI. századba, mondván:

Egy nemzet legendák nélkül nem létezhet.

Hajnal Ödön és a Digitális Legendárium csapata népszerű történelmi animációkat, filmeket, kiadványokat készít. Munkáikban történészek és régészek bevonásával jelenítik meg régmúlt korok eseményeit, hőseit és tárgyi kultúráját. Hozzájárulva ezzel az egyre magasabb ingerküszöbű diákság történelmi kíváncsiságának felkeltéséhez – a tudományos ismeretterjesztés szellemében. Azt vallva, hogy a magyar múlt megismerése elengedhetetlen a jelen megértéséhez.

Dr. Kollarik Tamás producer és Varsányi Ferenc rendező egész estés animációs filmje Rejtő Jenő legismertebb regénye, a Piszkos Fred, a kapitány alapján készül. A film célja, hogy Rejtő Jenő örökségét nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is megismertesse.

Helyszín: Premier Kultcafé – 1085 Budapest, Üllői út 2–4.

Időpont: 2025. október 28. 17.00 óra

Az eseményen a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.