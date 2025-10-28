Apja, Avishai David elmondta, hogy fia állapota „minden nappal javul”. A család vasárnap fogadta otthon, miután Evyatart és két másik túszt – Guy Gilboa Dalalt és Eitan Mort – kiengedték a kórházból, ahol felépülésük első szakaszát töltötték, írta a BBC.
Apja szerint napról-napra jobban van az izraeli túsz, akit fogsága alatt saját sírja megásására kényszerítettek
Fokozatosan visszanyeri erejét és egészségét Evyatar David, az a 24 éves izraeli fiatal, akit a Hamász több mint egy évig tartott fogva Gázában. A végletekig lesoványodott fiatal férfit a terrorszervezet tagjai fogsága idején saját sírja megásására is kényszerítették egy föld alatti alagútban.
„Nem tudom elmondani, mennyire boldoggá tesz, hogy látom, ahogy újra a régi önmaga” – nyilatkozta az apa.
Evyatar Davidet a Hamász a 2023. október 7-i terrortámadás során rabolta el a dél-izraeli Nova zenei fesztiválról, ahol több száz embert mészároltak le. A fiatal férfiról kiszabadulása előtt hónapokig semmit sem lehetett tudni, mígnem augusztusban a Hamász egy videót tett közzé, amelyen a férfi erősen lefogyva, egy szűk betonalagútban látható. A felvétel világszerte felháborodást váltott ki.
Apja most arról beszélt, hogy fia arcába „visszatér az élet”, arca újra színt kap, és lassan felszedi az elvesztett súlyt.
„Hála Istennek, túlélt mindent és erős maradt” – mondta.
Augusztusban Evyatar testvére, Ilay a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a Hamász videója a „kegyetlenség egy új formája”.
Emberi csontváz. Olyan mértékben éheztették, hogy bármikor meghalhatott, és nagyon szenved
– mondta akkoriban Ilay.
A túszok szenvedése
Az izraeli orvosok szerint a három túsz testén még mindig látszanak a megpróbáltatások nyomai.
„A vérképeik és a sebeik is tanúskodnak arról, min mentek keresztül” – mondta Michal Shteinman, a Rabin Orvosi Központ igazgatója.
Evyatar David a hónap elején szabadult az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet első szakaszában. A megállapodás értelmében a Hamász eddig húsz élő túszt engedett el, és 15 elhunyt túsz holttestét is átadta Izraelnek. Cserébe Izrael 250 palesztin foglyot és több mint 1700 gázai őrizetest bocsátott szabadon, valamint 15 palesztin holttestet adott vissza minden izraeli áldozat földi maradványaiért.
További Külföld híreink
Borítókép: A szabadon engedett izraeli túsz, Evyatar David, miután megérkezett a közép-izraeli Petah Tikvában található Rabin Orvosi Központ Beilinson Kórházba (Fotó: AFP/Gil Cohen-Magen)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A kétméteres ukrán férfi, akinek engedelmeskedik Zelenszkij
Az elnök mellett áll – és felette is.
Átirányítottak egy utasszállítót, miután villával támadt a fiatalokra egy férfi egy nemzetközi repülőjáraton
Megpofozott egy nőt és egy légiutas-kísérőt.
Kiderült, mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal
Kijev bárhol hajlandó tárgyalni – állítja az ukrán elnök.
Kiderült, ki az a magyar férfi, aki életét vesztette a hétvégén a Magas-Tátrában + fotó
Negyvenegy évesen érte a halál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A kétméteres ukrán férfi, akinek engedelmeskedik Zelenszkij
Az elnök mellett áll – és felette is.
Átirányítottak egy utasszállítót, miután villával támadt a fiatalokra egy férfi egy nemzetközi repülőjáraton
Megpofozott egy nőt és egy légiutas-kísérőt.
Kiderült, mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal
Kijev bárhol hajlandó tárgyalni – állítja az ukrán elnök.
Kiderült, ki az a magyar férfi, aki életét vesztette a hétvégén a Magas-Tátrában + fotó
Negyvenegy évesen érte a halál.