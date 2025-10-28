Apja szerint napról-napra jobban van az izraeli túsz, akit fogsága alatt saját sírja megásására kényszerítettek

„Nem tudom elmondani, mennyire boldoggá tesz, hogy látom, ahogy újra a régi önmaga” – nyilatkozta az apa.

Evyatar Davidet a Hamász a 2023. október 7-i terrortámadás során rabolta el a dél-izraeli Nova zenei fesztiválról, ahol több száz embert mészároltak le. A fiatal férfiról kiszabadulása előtt hónapokig semmit sem lehetett tudni, mígnem augusztusban a Hamász egy videót tett közzé, amelyen a férfi erősen lefogyva, egy szűk betonalagútban látható. A felvétel világszerte felháborodást váltott ki.

Apja most arról beszélt, hogy fia arcába „visszatér az élet”, arca újra színt kap, és lassan felszedi az elvesztett súlyt.

„Hála Istennek, túlélt mindent és erős maradt” – mondta.

Augusztusban Evyatar testvére, Ilay a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a Hamász videója a „kegyetlenség egy új formája”.

Emberi csontváz. Olyan mértékben éheztették, hogy bármikor meghalhatott, és nagyon szenved

– mondta akkoriban Ilay.

A túszok szenvedése

Az izraeli orvosok szerint a három túsz testén még mindig látszanak a megpróbáltatások nyomai.

„A vérképeik és a sebeik is tanúskodnak arról, min mentek keresztül” – mondta Michal Shteinman, a Rabin Orvosi Központ igazgatója.

Evyatar David a hónap elején szabadult az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet első szakaszában. A megállapodás értelmében a Hamász eddig húsz élő túszt engedett el, és 15 elhunyt túsz holttestét is átadta Izraelnek. Cserébe Izrael 250 palesztin foglyot és több mint 1700 gázai őrizetest bocsátott szabadon, valamint 15 palesztin holttestet adott vissza minden izraeli áldozat földi maradványaiért.