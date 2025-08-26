AC/DC-, Metallica- és Tankcsapda-dalok egy este – ez a CityRocks

A CityRocks mára nemzetközi hírű óriászenekarrá nőtte ki magát, amelyet többszázezren követnek a közösségi médiában. Koncertfilmjeiket világsztárok is megosztották – köztük Billy Idol és Mike Shinoda (Linkin Park). A CityRocks a világ számos országában szerzett ismertséget, és rajongótábora folyamatosan növekszik. A budapesti eseményre kicsik és nagyok, kezdők és tapasztalt zenészek egyaránt érkeztek – sőt, még külföldről is csatlakoztak résztvevők, hogy együtt játsszanak a hatalmas közösségi zenekarban.

Az AC/DC It’s a Long Way to the Top című dala alatt még skót duda is felcsendült (Fotó: CityRocks)

A Red Stage főműsorában két órán keresztül szóltak a rocktörténelem legnagyobb dalai: a Stones-tól a Judas Priestig, a Black Sabbath Paranoidjával pedig külön tisztelegtek Ozzy Osbourne előtt. A magyar klasszikusok sem maradtak el, így Zorall, Tankcsapda és P.Box is helyet kaptak a repertoárban. A közönség legnagyobb ovációját az AC/DC It’s a Long Way to the Top hozta, amelyet élő skót duda kísérettel, ahogy kell skótszoknyában!

A Blue Stage már délután életre kelt: a Bad System – a tavalyi CityRocks Tehetségkutató különdíjasa – nyitotta a programot, majd a nemzetközi legendákat idéző tribute zenekarok, a Metallicum (Metallica), a Pear Jam (Pearl Jam) és a Sabbath Szombat (Black Sabbath) léptek fel.