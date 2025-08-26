Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

CityrocksBarba Negraflashmob

AC/DC-, Metallica- és Tankcsapda-dalok egy este – ez a CityRocks

A vidéki nagyvárosok és külföldi helyszínek után Közép-Európa legnagyobb rock flashmobja először Budapesten, a Barba Negrában mutatkozott be. A CityRocks augusztus 22-én megrendezett eseménye a produkció kilencedik nagyszabású akciója volt, amelyben több mint háromszáz amatőr és profi zenész játszott együtt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 12:09
A CityRocks budapesti csapata Forrás: CityRocks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A CityRocks mára nemzetközi hírű óriászenekarrá nőtte ki magát, amelyet többszázezren követnek a közösségi médiában. Koncertfilmjeiket világsztárok is megosztották – köztük Billy Idol és Mike Shinoda (Linkin Park). A CityRocks a világ számos országában szerzett ismertséget, és rajongótábora folyamatosan növekszik. A budapesti eseményre kicsik és nagyok, kezdők és tapasztalt zenészek egyaránt érkeztek – sőt, még külföldről is csatlakoztak résztvevők, hogy együtt játsszanak a hatalmas közösségi zenekarban.

CityRocks
Az AC/DC It’s a Long Way to the Top című dala alatt még skót duda is felcsendült (Fotó: CityRocks)

A Red Stage főműsorában két órán keresztül szóltak a rocktörténelem legnagyobb dalai: a Stones-tól a Judas Priestig, a Black Sabbath Paranoidjával pedig külön tisztelegtek Ozzy Osbourne előtt. A magyar klasszikusok sem maradtak el, így Zorall, Tankcsapda és P.Box is helyet kaptak a repertoárban. A közönség legnagyobb ovációját az AC/DC It’s a Long Way to the Top hozta, amelyet élő skót duda kísérettel, ahogy kell skótszoknyában!

A Blue Stage már délután életre kelt: a Bad System – a tavalyi CityRocks Tehetségkutató különdíjasa – nyitotta a programot, majd a nemzetközi legendákat idéző tribute zenekarok, a Metallicum (Metallica), a Pear Jam (Pearl Jam) és a Sabbath Szombat (Black Sabbath) léptek fel.

 

Pillanatkép (Fotó: CityRocks)

A CityRocks mindig is arról szólt, hogy összehozza a zenészeket és a közönséget – teljesen mindegy, ki honnan jön, profi vagy amatőr, fiatal vagy tapasztalt. Most először Budapesten is megvalósíthattuk ezt a közösségi élményt, és a fogadtatás minden várakozásunkat felülmúlta

– mondta Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu