Pamela Anderson az év egyik legnagyobb meglepetése, ezt korábban nem sokan gondolták volna a mellbőségével hódító színésznőről

Közvetlenül a katasztrófafilmeket parodizáló Airplane! után a ZAZ trió és állandó alkotótársuk, a verhetetlen fapofáiról ismertté vált Leslie Nielsen 1982-ben az ABC televíziós csatornán kaptak lehetőséget, hogy a Nagyon különleges ügyosztály (Police Squad!) sorozatukban a bűnügyi műfajnak is görbe tükröt állítsanak, és bár a széria nagy népszerűségnek örvendett, csupán az első évad hat, egyenként 25 perces része készült el belőle. A trió 1988-ban ismét elővette Frank Drebin hadnagy figuráját, a Csupasz pisztoly első részét pedig további két folytatás követte, 1991-ben a 2 és ½, 1994-ben pedig a 33 1/3 – Az utolsó merénylet. Az abszurd szkeccs-szekvenciákra épülő sorozat mindhárom része csaknem azonos színvonalon szállította az ötletesebbnél ötletesebb humorbombákat, a paródiafilmek népszerűsége azonban a 90-es évek közepére érezhetően alábbhagyott, amit az utolsó rész bevétele is jelzett.

Pamela Anderson és Liam Neeson viszi a hátán az új Csupasz pisztolyt. Fotó: TMDb

A Csupasz pisztoly új része nem viccel

Bár a 2000-es években a Horrorra akadva széria altesti humorban bővelkedő, harsányabb humora, és a box-office sikere a paródiafilmek újabb reneszánszát indította el (és erre a harmadik résztől a ZAZ trió tagjai és Lesie Nielsen is felültek), a műfaj az évtized végére ismét kifulladt, köszönhetően többek között az olyan, a paródiát teljesen félreértelmező fércműveknek, mint a Spárta a köbön vagy a Superhero Movie (kivételként viszont megemlíteném a John Hughes gimis fiatalokról szóló filmjeit parodizáló Már megint egy dilis amcsi filmet, még ha humorában nem is különbözik ezektől az alkotásoktól).

A paródiák mozis bukdácsolása közben azonban a televízióban egyre jobba elszaporodtak a polgárpukkasztó, politikailag szélsőségesen inkorrekt, a humor összes válfaját (így a műfaji paródiát is) bátran bevállaló, felnőtteknek szóló animációs szériák, élükön a Family Guyjal.

A sorozat alkotója a mozikban is nagy sikert ért el a trágárkodó plüssmackóról szóló Teddel, Seth MacFarlane 2014-es westernparódiája (Hogyan rohanj a veszTEDbe) viszont csalódáskeltő eredményeket szült, mind a box-office eredmények, mind a kritika tekintetében.