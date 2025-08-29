Pamela AndersonLeslie NielsenCsupasz pisztolyfilmkritika

Pamela Anderson az év egyik legnagyobb meglepetése, ezt korábban nem sokan gondolták volna a mellbőségével hódító színésznőről

A 80-as, 90-es évek a műfaji filmek mellett a paródiák aranykora is volt, elsősorban az Airplene!-nel berobbanó ZAZ (Jim Abrahams, Jerry Zucker, David Zucker) rendezőtrió munkásságának köszönhetően, akiket gyermekkori barátság kötött össze egész pályafutásuk során. Az új Csupasz pisztolyt azonban már nem ők készítették el, és ezt érezni is lehet.

Dani Áron
2025. 08. 29. 5:22
Pamela Anderson komikus vénája az új Csupasz pisztoly egyik legmeglepőbb, váratlan erénye.
Pamela Anderson komikus vénája az új Csupasz pisztoly egyik legmeglepőbb, váratlan erénye. Forrás: TMDb
Közvetlenül a katasztrófafilmeket parodizáló Airplane! után a ZAZ trió és állandó alkotótársuk, a verhetetlen fapofáiról ismertté vált Leslie Nielsen 1982-ben az ABC televíziós csatornán kaptak lehetőséget, hogy a Nagyon különleges ügyosztály (Police Squad!) sorozatukban a bűnügyi műfajnak is görbe tükröt állítsanak, és bár a széria nagy népszerűségnek örvendett, csupán az első évad hat, egyenként 25 perces része készült el belőle. A trió 1988-ban ismét elővette Frank Drebin hadnagy figuráját, a Csupasz pisztoly első részét pedig további két folytatás követte, 1991-ben a 2 és ½, 1994-ben pedig a 33 1/3 – Az utolsó merénylet. Az abszurd szkeccs-szekvenciákra épülő sorozat mindhárom része csaknem azonos színvonalon szállította az ötletesebbnél ötletesebb humorbombákat, a paródiafilmek népszerűsége azonban a 90-es évek közepére érezhetően alábbhagyott, amit az utolsó rész bevétele is jelzett.

Pamela Anderson és Liam Neeson viszik a hátukon az új Csupasz pisztolyt.
Pamela Anderson és Liam Neeson viszi a hátán az új Csupasz pisztolyt. Fotó: TMDb

A Csupasz pisztoly új része nem viccel

Bár a 2000-es években a Horrorra akadva széria altesti humorban bővelkedő, harsányabb humora, és a box-office sikere a paródiafilmek újabb reneszánszát indította el (és erre a harmadik résztől a ZAZ trió tagjai és Lesie Nielsen is felültek), a műfaj az évtized végére ismét kifulladt, köszönhetően többek között az olyan, a paródiát teljesen félreértelmező fércműveknek, mint a Spárta a köbön vagy a Superhero Movie (kivételként viszont megemlíteném a John Hughes gimis fiatalokról szóló filmjeit parodizáló Már megint egy dilis amcsi filmet, még ha humorában nem is különbözik ezektől az alkotásoktól).

A paródiák mozis bukdácsolása közben azonban a televízióban egyre jobba elszaporodtak a polgárpukkasztó, politikailag szélsőségesen inkorrekt, a humor összes válfaját (így a műfaji paródiát is) bátran bevállaló, felnőtteknek szóló animációs szériák, élükön a Family Guyjal.

 A sorozat alkotója a mozikban is nagy sikert ért el a trágárkodó plüssmackóról szóló Teddel, Seth MacFarlane 2014-es westernparódiája (Hogyan rohanj a veszTEDbe) viszont csalódáskeltő eredményeket szült, mind a box-office eredmények, mind a kritika tekintetében.

Bár a ZAZ trió neve már régóta nem jelent garanciát a minőségi szórakoztatásra, mégis némi hiányérzetet kelt az emberben, hogy a Csupasz pisztoly újraindítására nem ők, hanem – Seth MacFarlane, a Family Guy alkotójának produceri felügyelete mellett – egy másik alkotógárda kapott lehetőséget. Bár Akiva Schaffer és írótársai nem követtek el kínos bálványgyalázást a Liam Neeson főszereplésével elkészült új résszel (Neeson Drebin hadnagy fiát alakítja az új filmben), munkájukból mégis leginkább az ötlettelenség süt. 

Ennek egyik nyilvánvaló jele, hogy sokszor csak a régi részek vicceit sütik el újra, amik csak nagy ritkán működnek azonos hatásfokkal, vagy hogy a filmben alig-alig találunk a Csupasz pisztoly védjegyének számító, háttérben történő gegekből. 

Akad azért néhány jó ötlet (az éjjellátós jelenet térdcsapkodós, és a Mission: Impossible egyik átverését is ügyesen állították a feje tetejére), de ez nagyon kevés egy másfél órás vígjátéktól. Mentségére legyen azonban mondva, hogy nemcsak Pamela Anderson villantja meg benne a komikusi vénáját, hanem hogy ez érezhetően nem a régi rajongóknak készült, hanem annak a fiatalabb közönségnek, amely talán nem is találkozott még az igazi, eredeti Drebin hadnaggyal. 

 

