Új helyszínre költözik a Győri bornapok

Közeledik az ősz, ám Győrben nincs ok a szomorúságra, különösen azért nem, mert a szünidei hónapok búcsúztatásához az év egyik legjobban várt eseménye párosul. Ahogy a kulturális programok javát, úgy a Győri bornapokat is a Győr Projekt Kft. szervezi az idei évtől, és elnézve a már lezajlott rendezvényeket, augusztus végén is borítékolható a siker. Különösen azért, mert az eddig bevezetett újítások is a szervezőket igazolták, akik 2025-ben a bornapok kavalkádját a Radó-szigetre álmodták, nem véletlenül. A Rába ölelésében fekvő terület hangulata elragadó, ez az a hely, ahol jó megpihenni és feltöltődni.

A Győri Bornapokon Szarka Gyula és zenekar is fellép

Közel ötven borász kínálja majd a faházakban nagyszerű nedűiket, míg a színpadon kiváló hazai előadók szórakoztatják a megjelenteket. Így a teljesség igénye nélkül a többi között fellép majd a Vivat Bacchus, Falusi Mariann, Szarka Gyula és zenekara, Pély Barna, de a többi között Dániel Balázs és csapata is megalapozza majd a Győri bornapok hangulatát. A Radó-sziget északi részén pedig DJ-k segítik a kikapcsolódást. Az idei sorozat kísérőprogramja a Győri Filharmonikus Zenekar Operagálája, augusztus 27-én az evangélikus öregtemplom udvarán lép fel a társulat. Természetesen a borlovagok is képviseltetik magukat az eseményen, felvonulásukkal és avatási ceremóniájukkal teszik még autentikusabbá a rendezvényt.

Borlovagok Győrben