Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

Győri Bornapokprogramfesztivál

Új helyszínre költözik a Győri bornapok

A Győri bornapokon Magyarország legjelentősebb borvidékeinek pincészetei kínálják termékeiket. Itt a látogatók a borok mellett élvezhetik a fesztiválkavalkád lüktető, mégis családias hangulatát. A komoly hagyományokkal büszkélkedő Győri bornapok most új helyszínen, a Radó-sziget árnyas varázsában várja a fesztiválozókat augusztus 28-a és 30-a között.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közeledik az ősz, ám Győrben nincs ok a szomorúságra, különösen azért nem, mert a szünidei hónapok búcsúztatásához az év egyik legjobban várt eseménye párosul. Ahogy a kulturális programok javát, úgy a Győri bornapokat is a Győr Projekt Kft. szervezi az idei évtől, és elnézve a már lezajlott rendezvényeket, augusztus végén is borítékolható a siker. Különösen azért, mert az eddig bevezetett újítások is a szervezőket igazolták,  akik 2025-ben a bornapok kavalkádját a Radó-szigetre álmodták, nem véletlenül. A Rába ölelésében fekvő terület hangulata elragadó, ez az a hely, ahol jó megpihenni és feltöltődni.

Győri Bornapok
A Győri Bornapokon Szarka Gyula és zenekar is fellép

Közel ötven borász kínálja majd a faházakban nagyszerű nedűiket, míg a színpadon kiváló hazai előadók szórakoztatják a megjelenteket. Így a teljesség igénye nélkül a többi között fellép majd a Vivat Bacchus, Falusi Mariann, Szarka Gyula és zenekara, Pély Barna, de a többi között Dániel Balázs és csapata is megalapozza majd a Győri bornapok hangulatát. A Radó-sziget északi részén pedig DJ-k segítik a kikapcsolódást. Az idei sorozat kísérőprogramja a Győri Filharmonikus Zenekar Operagálája, augusztus 27-én az evangélikus öregtemplom udvarán lép fel a társulat. Természetesen a borlovagok is képviseltetik magukat az eseményen, felvonulásukkal és avatási ceremóniájukkal teszik még autentikusabbá a rendezvényt. 

Borlovagok Győrben

A Győri bornapok kiemelt programja a nyárzáró koncert, idén a Kossuth-díjas magyar dalszerző-énekes, a hazai zenei élet egyik meghatározó előadója, Ákos ad 120 perces ingyenes koncertet a Dunakapu téren. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPlútó

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Bayer Zsolt avatarja

Neki ennyi maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.