Nelly Furtado üzenetet küldött a testét kritizálóknak

A Grammy-díjas portugál származású kanadai énekesnő egy erőteljes szettben jelent meg legutóbbi fellépésén. Az idén Budapesten, a Sziget fesztiválon is koncertet adó Nelly Furtadonak vélhetően ezzel sikerült elhallgatnia kritizálóit, egyúttal bebizonyította, milyen jó a humora.

Forrás: People2025. 08. 26. 9:13
Nelly Furtado Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto
Az idén a Sziget fesztivál sztárvendégeként hazánkban is koncertet adó Nelly Furtado üzenetet küldött azoknak, akik gömbölyded idomait kritizálják. A 46 éves énekesnő augusztus 24-én Angliában lépett fel, ahol már a megjelenésével is sokat mondott kritikusainak – számolt be róla a People.

Nelly Furtado
Nelly Furtado az ominózus szettben (Forrás: People.com)

A fenti fotón is jól látható, hogy a kanadai énekesnő-dalszerző egy túlméretezett pólót visel, amelyre rá van rajzolva egy vékony nő teste. A rajzolt test fehér, rövid pólót viselt, alatta fekete push-up melltartóval. A nő hasa teljesen látható a pólón, és egy farmer miniszoknya fedi a rajzolt test többi részét. A hamis hölgy kiegészítőként egy nagy, csillogó arany övet viselt, amelynek szív alakú csatján a „Whoa Nelly” (Hűha, Nelly) felirat látható. Furtado csillogó hálós harisnyával, élénk rózsaszín ujjatlan motoros kesztyűvel és egy pár színes, térdig érő csizmával egészítette ki a megjelenését.

 

Az énekesnő úgy tűnik, egy ideje már nem foglalkozik a kritikusokkal, hanem inkább az önszeretetre koncentrál.

Az év elején egy testpozitív bejegyzést osztott meg a közösségi médiában, amelyben egy sor szelfit mutatott magáról, miközben élénk narancssárga bikini volt rajta.

Nelly Furtado bikinis fotója az Instagram-profiljáról 

Soha nem volt semmilyen arc- vagy testműtétem, sem pedig plasztikai beavatkozásom, kivéve a legfelső fogsoromra nemrégiben felhelyezett héjakat

– írta. Furtado szerint a fiatalos megjelenésének titka a sok vízfogyasztás és a háton alvás.

A 2025-ös újévi üzenetem az, hogy szabadon fejezzétek ki magatokat, ünnepeljétek az egyéniségeteket, és tudjátok, hogy teljesen rendben van, ha elfogadjátok azt, amit a tükörben láttok, és az is rendben van, ha valami mást akartok. Mindannyian aranyos kis emberek vagyunk, akik csak ugrálnak a Földön, és ölelésre vágynak

– zárta január 5-i bejegyzését.

 

