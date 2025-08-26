Nelly Furtado üzenetet küldött a testét kritizálóknak

Az idén a Sziget fesztivál sztárvendégeként hazánkban is koncertet adó Nelly Furtado üzenetet küldött azoknak, akik gömbölyded idomait kritizálják. A 46 éves énekesnő augusztus 24-én Angliában lépett fel, ahol már a megjelenésével is sokat mondott kritikusainak – számolt be róla a People.

Nelly Furtado az ominózus szettben (Forrás: People.com)

A fenti fotón is jól látható, hogy a kanadai énekesnő-dalszerző egy túlméretezett pólót visel, amelyre rá van rajzolva egy vékony nő teste. A rajzolt test fehér, rövid pólót viselt, alatta fekete push-up melltartóval. A nő hasa teljesen látható a pólón, és egy farmer miniszoknya fedi a rajzolt test többi részét. A hamis hölgy kiegészítőként egy nagy, csillogó arany övet viselt, amelynek szív alakú csatján a „Whoa Nelly” (Hűha, Nelly) felirat látható. Furtado csillogó hálós harisnyával, élénk rózsaszín ujjatlan motoros kesztyűvel és egy pár színes, térdig érő csizmával egészítette ki a megjelenését.